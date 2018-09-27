竹縣議員出國考察13天 報告僅4行還錯字連篇

2018-09-27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕無黨籍新竹縣議員嚴永秋近日被人翻出去年四月中花公款出國考察，考察心得含標點符號只有五十字，錯字連篇，又被質疑其臉書學歷欄所載畢業自國立台灣大學、新竹高中，與其議員簡介、參選登記的育達商職不同，被砲轟「這就是我們議員的水平」、「民代的恥力無下限」，更有人質疑報告根本是其子女所寫、臉書學歷有造假欺矇之嫌。

網譏「程度比小學生還糟」

嚴永秋出國考察心得報告上面寫著，去年四月十二日到廿四日共十三天出國，考察的國家是「南歐」。心得是「一、人很善良，在那古績（蹟）保侟（存）的（得）很完整，很原使（始），不會使人破壤（壞）。二、環境綠美化，空氣很好，交通便利，值得我們界進（借鏡）。」

有民眾抨擊議員的程度比自己小學姪兒還糟，有人問「南歐」也是國家嗎？「界進」到底是什麼鬼？

「我書讀得不多」嚴永秋致歉

嚴永秋說，考察報告是他寫的，「我書讀得不多，所以錯字連連，我很抱歉。但我服務的熱忱滿滿，不因書讀得少、錯字而有打折」。至於臉書他沒有用，上面的帳號學歷跟他參選登記所寫的育達商職也不同。

嚴永秋說，這次事件跟選舉有關，幕後有黑手操作企圖使他不當選。

縣議會秘書長劉添豪說，六都以外的縣市議員每人、每年有十萬元的額度可以申請補助出國考察。行前要檢附計劃書，申請時要檢附憑證，考察後須繳交考察心得報告。報告沒有一定格式，也可以在議事堂上用口頭方式跟府會人員分享。鑑於此事造成社會觀感不佳，新竹縣議會未來會視狀況適時給予議員們建議。

至於嚴永秋去年出國考察地是奧地利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞三個國家，他有依法申請補助。