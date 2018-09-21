新聞解讀》柯文哲踹民進黨一腳

2018-09-21

記者楊淳卉／特稿

台北市長柯文哲藉著小野擔任競選總幹事而辭去北市文化基金會董事長及北市影視音實驗教育機構校長一事，點名批評總統府秘書長陳菊，以及為姚文智輔選的海基會秘書長姚人多。其實，柯三天前才為還未辭職的小野辯護，指稱只要請假或是非上班時間，助選就沒問題。柯文哲昨天標舉政治道德的說法，無非是要踹政敵一腳的政治語言。

柯文哲對準新潮流大老陳菊攻擊，已經不是新聞，對於姚人多的忌憚，其實也不讓人意外。外界不知道的是，柯文哲在與市府及競選團隊開會時，時常點名姚人多、文化總會秘書長林錦昌，拿這兩名蔡英文大將與自己底下團隊成員做比較。圈內因此戲稱，在選戰上，姚人多、林錦昌是柯文哲在民進黨「最忌憚的兩個人」。

幾個月前，一次內部會議中，柯文哲詢問底下幕僚，是否有適合的競選總幹事人選。眾人還沒有結論時，柯文哲竟然脫口說，「乾脆就找林錦昌、姚人多當競選總幹事」，讓眾幕僚們當場傻眼。之後發展眾所周知，民進黨提名姚文智參選台北市長，姚人多也公開表態挺姚文智，下班時間為其輔選。

柯文哲近期的動作，不難看出他在這場選戰的焦慮感。柯團隊近期研判，姚文智民調雖然不樂觀，但是已經止跌，甚至非常緩步向上爬，這對於大量倚靠綠營支持者選票的柯文哲來說，是連任的一個威脅。

前一陣子，檯面上多是姚文智緊咬柯文哲，丁守中被晾在一邊。然而柯文哲近期已經改變策略，包括祭出「加強照護關懷退休人員方案」，開始拉攏藍軍。

柯文哲認為泛綠選票不足以保證他能安全過關，開始向藍營挖票。然而，以台北市的選民結構，恐怕不是柯文哲想的那麼簡單。