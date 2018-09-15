嗆廢促轉會》18藍委翻牆闖政院 堵賴揆撲空

2018-09-15

政院遺憾：危險而且不當 破壞互信

〔記者李欣芳、翁聿煌、葉冠妤、葛祐豪、施曉光、鍾麗華／綜合報導〕促轉會副主委張天欽因被爆料在內部會議上點名要求「操作」國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義的惡劣例子，儘管張天欽已請辭下台，國民黨十八位立委昨突然闖入行政院抗議，要求廢除促轉會，由於他們要求見行政院長賴清德卻撲空，當場僵持約一個小時，行政院事後指國民黨立委未經事先安排就闖入行政院的做法不僅危險而且不當，破壞政院與立院原有的互信，深表遺憾！

蘇貞昌：國民黨扭曲歷史

民進黨新北市長參選人蘇貞昌指出，「當年打壓人民、扭曲歷史，行使威權的正是國民黨」，要轉型正義，就是讓歷史真相呈現，讓受冤屈的人平反；蘇強調，不適任官員講錯話，已經辭職下台，但轉型正義是很嚴肅的事，是幾代人的努力才啟動這個機制，要讓當年受冤屈、受苦難的人民，還原歷史真相。

侯友宜：執政黨沒有反省

國民黨新北市長參選人侯友宜則對民進黨秘書長洪耀福前天表示，張天欽只是在內部會議「講幹話」，且根本沒執行，要侯友宜不用唉那麼大聲。侯友宜昨回批，只看到執政掌權的不斷閃避、止血，沒有在反省，所以大家更生氣。

對於促轉會爭議事件，國民黨十多位立委由黨團總召江啟臣帶隊前往行政院，表達「廢東廠、清查政府張天欽們、蔡賴負起政治責任」等三項訴求，但由於老車自救會昨集結大批車輛到行政院外抗議，行政院一大早就戒備森嚴，江啟臣等立委為了要進入行政院，竟然直接搬來椅子攀過行政院一號門的柵欄衝進行政院廣場，直逼行政院大門。

行政院秘書長卓榮泰出面交涉，希望立委們先到貴賓室等待，但遭拒絕；卓榮泰說，「沒有一個人是可以爬牆進來行政院的，你們要見院長沒有約時間，院長今天沒有辦法見你們！」國民黨立委則反批行政院上班期間竟然關門，從來沒有一個中央民意代表需要翻牆進入行政院；立委曾銘宗還說，若是賴揆不願出來面對，那下週賴要到立法院總質詢也要爬進立法院。

賴赴總統府 出席張忠謀授勳

據悉，賴揆後來趕赴總統府參加頒授「一等卿雲勳章」給台積電創辦人張忠謀，並未接見國民黨立委，行政院也無意重新改組促轉會委員等人事。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，國民黨立委突襲行政院，採取未事先通知又突然翻越圍牆進入行政院，並以此指責行政院不讓立委進入等做法，不僅危險而且不當，破壞原有的互信，行政院不樂見此種溝通方式。

國民黨、新黨則先後到監察院舉發，要求監委主動調查，並儘速糾彈張天欽等相關人員。國民黨主席吳敦義批評張天欽「太荒唐了，太霸道」，使台灣民主蒙羞，對蔡總統有非常大的傷害。