遭爆與中國議價器官？ 柯P怒：傾全力跨國提告

2018-09-14

《屠殺》作者受訪 確定柯曾喬價錢

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲捲入器官移植事件持續延燒，三立電視台十二日晚間視訊專訪《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann），指確定柯曾經為器官移植跟中國議價。柯文哲昨不滿強調，他認為影片經過剪輯，將寄給葛特曼過目，若對方全部同意影片內容，他會傾全部力量跨國提告。對此，該節目製作人陳鈺雯強調該影片一刀未剪，將在臉書公布完整影片。

葛特曼著作《屠殺》一書，影射柯文哲曾涉入中國器官移植市場，在二○一四年台北市長選舉中鬧得沸沸揚揚，當時柯在辯論會最後拿出葛特曼委任律師回函逆轉，如今因該書中文版即將在台出版，再度引發議論。

三立政論節目《新台灣加油》十二日晚間播出視訊訪問葛特曼影片，談到書中指出柯文哲曾帶病人赴中國器官移植，並喬價格一事。柯文哲先前曾多次反駁，指書中內容有誤，還說葛特曼承諾若再版將修改書中內容。不過，葛特曼前晚受訪卻表示不會修改任何內容。

柯文哲昨受訪正色宣布，「會把三立的影片寄給葛特曼，我知道那有剪接過」，如果對方對播出的影片有不同意，要去跟三立喬，但若他（葛特曼）敢回答說影片內容他全部同意，「我會馬上用我全部力量跨國去告他，這實在是太過分了！」

柯也解釋，像葛特曼講他去中國喬器官，這件事情跟台大查證很容易，器官移植要經過病人到門診掛號、檢查、配對等連串程序，因為他專職外科加護病房，是台大少數沒有門診病人的醫師，所以手上沒移植病人、也沒移植前病人，通常是移植醫師開完刀出了併發症，才會進到加護病房被他看到。

柯說，一開始是作家吳祥輝在亂講，「我也想說，反正最後再來澄清，再來打他臉」，但是如果要這樣，影片這樣剪接，「好，可以！我直接對付葛特曼！」