多戶小坪數避稅 立委提修法補洞

2018-09-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族將大群館切割為多戶小坪數出租給文化大學做為學生宿舍，每年租金收入超過兩千萬元，卻免繳房屋稅。民進黨立委王榮璋等人昨提出修法，主張同一所有人在同一建築物有兩戶以上房屋，都應合併計算，如果超過新台幣十萬就應依法繳稅。

劍指侯友宜 同棟多房合併計算

立委王榮璋、李麗芬、鍾孔炤昨和中華民國身心障礙聯盟秘書長滕西華、台灣女人連線常務理事黃淑英、台灣勞工陣線主任楊書瑋於立法院召開記者會，提出「房屋稅條例部分條文修正草案」，希望能杜絕取巧規避納稅，維護租稅公平。

王榮璋指出，房屋稅條例第十五條條文規定，住家房屋現值在新台幣十萬元以下免徵，原意是希望照顧弱勢家庭，不過侯友宜家族公司利用稅法上對弱勢者的善意，將同一建築物切割成為多戶小坪數單位，並以分開申請房屋稅籍的方式，多年來從未繳房屋稅，這或許不違法，但是不道德。

李麗芬說，民國一○五年房屋稅統計，總計有一○一五萬間稅籍房屋，八十．三％都有繳房屋稅，一般民眾都誠實繳稅，有人卻藉此規避繳納房屋稅，對誠實繳稅的民眾而言是不公平的。

為了避免再有類似極端案例，王榮璋與李麗芬、鍾孔炤共同提案修法，主張同一所有人在同一建築物有兩戶以上房屋，都應合併計算，如果超過新台幣十萬就應依法繳稅。

為了避免殃及無辜，條文也設下「自住」、「耐用年數屆滿之房屋」、「經地方稽徵機關認定為簡陋房屋」等例外情況，僅針對大群館等類似案例，在同一建築物持有多戶住家房屋且出租牟利者，應將各戶房屋現值合併計算，如併計後超過十萬元，即應依法繳納房屋稅，以符合租稅公平。