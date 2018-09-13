總統府高官被爆婚外情 邱昌嶽：謹守分際 無不可告人

2018-09-13

〔記者蘇永耀／台北報導〕已婚的總統府第二局局長邱昌嶽被爆料疑似與在內政部時期的秘書古恩華有婚外情。邱昌嶽昨表示，雙方家人是多年舊識，公私往來，均謹守分際，家人也均知悉，無不可告人。邱並已向蔡英文總統及府秘書長陳菊說明，此事主要是古女有些狀況，他與其他朋友透過信仰方面進行團體協助，高層經調查並了解原委後，也取得諒解，並由府方代發邱昌嶽的聲明。

今年六月才從內政部常務次長職調任為總統府第二局局長的邱昌嶽，被爆與他在內政部時的秘書古恩華疑有婚外情，並指兩人的不倫關係似乎是在邱昌嶽還在內政部次長任內就已發展，八月十七日情人節當天，邱昌嶽與古恩華更被直擊晚上十點多出現在台北市復興南路靜巷內。

另在八月廿三日、三十日，以及九月二日、六日、九日，邱昌嶽進入古恩華的板橋住處五次，包括九月九日星期日早上九點半，邱被直擊進入古女住處一直到下午三點多。

總統府昨代發邱昌嶽聲明。邱表示，古恩華是他在內政部服務期間的部屬，雙方家人是多年舊識，公私往來，均謹守分際，家人也均知悉，無不可告人，媒體僅以圖說生義，對古恩華及其家人並不公允。

邱並說，對於個人私領域事務，成為媒體關注焦點，以致服務機關與家人朋友感到困擾，他要致上歉意。

據指出，邱昌嶽已為此向蔡總統及陳菊說明，高層對此事已有諒解，確認沒有違背職務倫理，包括操守等問題，整件事的實情應與雜誌「看圖說故事」的報導有「相當距離」，但因涉及當事人的私人情況，無關公要，不便過於詳述。