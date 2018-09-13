資恐防制兩法修正 列政院最優先法案

2018-09-13

拚ＡＰＧ第三輪評鑑過關

〔記者李欣芳／台北報導〕為使台灣洗錢防制的相關法令更為完善，與國際接軌，行政院院會今將通過「洗錢防制法修正草案」與「資恐防制法修正草案」，趕在台灣十一月五日接受亞太洗錢防制組織（ＡＰＧ）第三輪評鑑前完成修法，由於這兩項修法有時效性，將列為行政院在立法院新會期的「最優先」法案。

政院今將通過修正草案

今年ＡＰＧ第三輪評鑑，台灣與中國、香港都接受同一輪評鑑，中國七月底已接受評鑑，面對中國積極爭取第三輪評鑑過關，政府面臨的壓力不小。

行政院洗錢防制辦公室官員表示，面對十一月五日ＡＰＧ第三輪評鑑，在台灣與中國、香港都接受同一輪評鑑情況下，「我們是有壓力，但還是要努力衝刺！」

洗錢辦：有助評鑑加分

政院洗錢防制辦公室主任、法務部次長蔡碧仲表示，這次報請行政院院會通過的「洗錢防制法修正草案」與「資恐防制法修正草案」，主要是因最近律師、會計師等非金融行業的事業或人員加入洗錢防制的行列，其內控機制要做強化、相關修正，將使十一月接受評鑑時更加分。

被詢及台灣在私部門的透明化仍有所不足，政院官員表示，這部分考量台灣產業的發展，還沒辦法一步到位，因此，「公司法」的相關規範仍無法完全揭露實質受益人的資訊。

知情官員指出，目前ＡＰＧ的亞太會員，只有澳門擠入前段班，為一般追蹤名單，每兩年才需要被ＡＰＧ追蹤一次，台灣在ＡＰＧ第三輪評鑑結果，如果是一般「平盤」的狀況，列為「加強追蹤名單」，一年要被追蹤一次，最壞的情況是落入與斯里蘭卡同等級的「加速加強追蹤名單」，每一季就要被追蹤一次。