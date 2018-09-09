天龍海強操演本週登場 模擬國共機艦大對抗

2018-09-09

假定共軍繞台演訓 轉為軍事突襲

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍及海軍將在本週起舉行年度戰術總驗收，模擬共軍出動大批戰機及軍艦繞台演訓，並且由演訓轉為軍事突襲，自台灣東方向我本島發動海空攻擊，紅藍軍雙方進行戰機及軍艦的大部隊對抗演練。

軍方官員指出，這項大規模的軍事操演，是在台灣東部的海空域進行，由於參演的戰機及軍艦數量龐大，演習區域幾乎與五分之四個台灣大小相等。

西部戰機東調演練 艦隊紅藍編組

官員表示，空軍的年度戰術總驗收是以「天龍操演」為代號，原本部署在西部及東部空軍基地、IDF經國號戰機、幻象戰機及F-16等各型戰機，都會調派到台灣東部空域進行對抗演練，由於參與的戰機量相當多，為了避免出現戰力空隙，台東基地的F-5戰機要分別進駐各個空軍基地擔任戰備任務。

他指出，海軍艦隊的年度戰術總驗收，代號為「海強操演」，將海軍現有各型軍艦的編隊打散，再分別組成紅藍兩軍的艦隊，在台灣東部海域進行紅藍艦隊對抗演練，模擬共軍艦隊在進行遠海長航以及繞台演訓期間，對台發動猝然攻擊，我海軍艦隊立即迎戰，並且與空軍聯合作戰擊退來犯敵軍。

官員表示，空軍副司令熊厚基中將日前主持一○七年戰術總驗收（天龍操演）任務總提示時指出，此次操演會以「濱海決勝」為場景，結合海軍的「海強操演」，規劃海空聯合操演課目，藉此強化聯戰效能，進而提升整體戰力。

官員說，過去幾年的天龍操演及海強操演，多選擇在秋季進行，今年度則規劃在下週起進行，除規劃紅藍兩軍的戰機及軍艦進行大部隊對抗之外，還會進行各個戰備項目的演練。

官員說，去年實施的項目，包括模擬我空軍戰機遭敵火擊落，飛行員跳傘逃生後，我方在敵火下進行緊急救援；敵軍戰機侵入我防空識別區後，進一步逼近我領空，空軍各型防空飛彈陣地進行鎖定及追瞄演練，空軍防空部隊以三五快砲進行實彈射擊演練等。