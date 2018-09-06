九鵬基地被剪電纜 斷電半小時

2018-09-06

軍方：影響國安甚鉅 將加強巡查

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣飛彈研究重地「中科院九鵬基地」，六月間曾出現疑似匪諜潛入基地外圍窺探遭逮捕，不料上月又出現兩名竊嫌，在同一處營舍盜剪電纜，造成基地全區斷電三十分鐘。經屏東憲兵隊調查逮回林姓、陳姓兩名嫌犯，訊後發現是毒蟲缺錢花用。軍方表示，類似情況對國安影響甚鉅，將加強周邊巡查工作。

位在恆春半島東岸的「中科院九鵬基地」，一直是中國極有興趣偵蒐的要塞，六月偽裝盜竊電纜的犯嫌被抓後，在其家中搜出不少空拍機、無線電等物品，這次基地再遭剪斷主要電纜，造成停電三十分鐘，再次引發軍方關注。

調查單位指出，上月中接獲九鵬基地通報，指供應基地主要電力的纜線遭剪斷，基地人員當時透過廣播系統嚇阻兩名嫌犯，但從山區趕出逮人已來不及。主要纜線位在地下，一般竊賊難以發現、也不敢挑戰高壓電，引發「又有諜報人員」的疑慮。

兩毒蟲缺錢盜剪

軍警檢調單位調閱周邊監視器車牌影像，確認是住在恆春半島的老毒蟲林、陳兩嫌，初步排除涉及諜報事件。兩嫌坦承因缺錢花用，因九鵬基地外圍營舍官兵人數少，便計畫進入九鵬基地竊取電纜變賣現金，不知道竟剪到主要電纜。

林、陳兩嫌訊後被依違反「國安法」及「刑法竊盜罪」函送屏東地檢署偵辦；軍方表示，類似盜竊情況對國安影響甚鉅，將加強周邊巡查工作，民眾如發現可疑人士，請協助轄區警方通報。