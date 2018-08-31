2018-08-31

〔記者鍾麗華／台北報導〕台教會昨舉行「拒絕『被』國民化—台胞居住證的風險」記者會，台教會副秘書長陳俐甫表示，中國在實施前半個月宣布，但政府至今沒有作為，不能只是冷處理，放任中國法律、文化、經濟統戰，一步步侵蝕台灣的主權。

英國牛津大學博士候選人宋承恩表示，居住證會進一步模糊台灣人與中國人的界線，若有相當數量的台灣人領中國居住證，同時仍保留台灣公民權，包括參政權，將會影響台灣選舉，最終的結果，可能會以台灣的民主程序，消滅台灣的民主，與中國統一。

台灣人「被國民化」 最終恐遭統一

宋承恩表示，北京此次針對港澳台居民，明顯把台灣放在港澳地位，必須從中國對消滅台灣政權、統治台灣的整體策略來看。台灣政府應拿出具體作為，解決中國蠶食鯨吞所構成的危機，「什麼都不作為不是維持現狀，而是坐視主權流失」。

陸委會副主委邱垂正昨仍表示，申領居住證無違反「兩岸人民關係條例」，不會有註銷台灣戶籍的問題，不過，可能存有諸多風險，政府將進一步研議及評估，是否影響我國家安全或利益的問題。

邱垂正在例行記者會指出，申辦居住證可能涉及包括兩岸公法上權利義務衝突、社會福利資源重複配置、是否影響我國家安全或利益問題，以及是否須修法要求申領者返台進行申報登記，或限制其擔任重要或機敏公職，以維護我國家安全與利益，陸委會正與相關機關共同研議及評估。

台灣戰略模擬學會研究員何澄輝則在記者會上表示，政府放任中國單方面說詞，放任中國散播有利於對台掌控的片面言論，置台灣民眾與社會於風險中。政府對中國一再出招無所作為，是一種手足無措的失職，對現狀無法評估，自然也無法應對。台北大學助理教授沈伯洋也表示，中國現在像用溫水煮青蛙的方式，最後目的，是要讓台灣人民自己選擇「被國民化」。

陸生、陸客 應定位為中生、中客

陳俐甫認為，相對中國把台灣吸納為中國公民，政府可採取的對應作法，即是在國內法律與制度上，把「陸生」、「陸客」、「陸配」，更清楚的界定為外國人，以「中生」、「中客」、「中配」來定位，在法律上給他們更明確的非本國人的身分確認。

宋承恩則建議，中國雖宣稱申請居住證不用放棄台灣戶籍，明顯想規避「兩岸人民關係條例」第九條之一，但政府要不要讓申請人在台灣除戶除籍，就看政府的作為與決心。