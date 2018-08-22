台薩斷交 吳敦義憂烽火再現 馬英九嘆非常不幸

2018-08-22

〔記者／綜合報導〕對於薩爾瓦多與我國斷交一事，朝野、學者各有不同看法。國民黨主席吳敦義憂心兩岸烽火再現，政府應該要衡量接連斷交是決策的錯誤，還是外交部門的責任；民進黨則表示，中國的所作所為，只是一再羞辱台灣社會，無法換得台灣人民的尊敬。

退將團體紀念八二三 聞斷交傳掌聲

退將團體中華戰略學會昨舉行八二三研討會活動，國民黨主席吳敦義也出席。研討會進行時，與會的淡江大學戰略所副教授黃介正在台上提到甫傳來的薩爾瓦多斷交消息，台下竟傳出掌聲，讓黃連忙勸阻，強調對中華民國不是好事，不宜鼓掌。

吳敦義受訪表示，在馬政府上台後，他應邀到北京訪問，與前中國領導人胡錦濤達成基本共識，兩岸不互挖牆腳，不烽火外交，把錢省下來在國內推動建設，造福民生，但現在看起來烽火又出現了，「我覺得心裡很不安」。國民黨團則譴責蔡政府，指不斷失去邦交國是因為蔡政府以意識形態治國，導致兩岸關係惡化。

前總統馬英九昨受邀到台北大學的哈佛營活動演講，被學生問到斷交之事，馬長嘆一口氣說，這是非常不幸的事，他已提醒過蔡總統，不承認九二共識會造成兩岸對立，蔡卻不這麼認為。

柯文哲：台灣要自立自強

對於薩國與我斷交，台北市長柯文哲昨表示「預料中事」，短期內態勢應該還是中美對抗。他表示，台灣要自立自強，沒有人把整個國家寄託在別人的善意上，中國也不可以放任民族主義過度高漲。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢表示，蔡總統出訪回國後，薩國立即與我斷交，這反而能讓國際社會注意到，中國破壞台海穩定的現狀。對於剩下的十七個邦交國，政府必須做全面體檢，「該斷就斷，某種程度也是給邦交國警惕」；至於留下來的，應該加大這些國家的外交資源援助。

中興大學國際政治研究所教授陳牧民認為，中國會持續凌遲台灣，政府須改變國安與外交體系戰略思維。他建議，外交部或可改稱「對外合作部」，駐外單位也應改為「台灣大使館」、「台灣代表處」，「把台灣拿出來」，回應中國的壓力。