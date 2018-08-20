《冷眼集》吳總教頭 還有下個球季嗎？

2018-08-20

記者施曉光／特稿

國民黨昨日全代會以「棒球隊」為意象造勢，由黨魁吳敦義扮演「總教練」，率領廿二名「強棒」球員迎戰十一月賽事。

棒球打的是團隊默契，不論打者、跑者或任何一個守備位置，各司其職，總教練要負完全勝敗責任。至於績效評鑑指標，除了「執教勝場數」，就是球隊訓練管理，就任甫一年的吳敦義，十一月是第一次出賽，目前尚無勝敗紀錄，但在球隊「選秀」階段爭議不斷，卻是不爭的事實。

以新竹縣提名爭議來說，從去年底，黨中央一味等對手陣營先出牌，自己的提名策略與方式卻始終舉棋不定，又在協調三次之後才決定不辦初選，如果儘早裁斷特殊選區直接徵召，黨內也不至於批評捨棄全民調。

後來中央考紀會快速通過地方黨部提報開除立委林為洲黨籍，斷然處置也算止血，原本應該提報十五日中常會通過，又急踩煞車，全然忘記早在七月四日就已將案情與林為洲案無異，同樣逕行宣布參選澎湖縣長的前澎湖縣黨部主委鄭清發撤銷黨籍，因而被質疑兩套標準。當時黨務主管曾佯稱林案與其他案件類型不同才未處理，吳敦義昨卻自己爆料林案就是被他「特別留下來」，無異昭告被鍘的鄭清發就是黨紀刀下冤魂，也印證這位「總教練」為何經常前言不答後語，決策作風優柔寡斷。

面對即將「失業」的朱立倫以及馬英九等前手虎視眈眈，十一月後的吳敦義，黨魁寶座能否穩如泰山，將取決這次九合一選舉成敗，更攸關可能是其政治生涯當中最後一役的二○二○大選。

不可諱言，早在數月之前，泛藍圈裡就有風聲傳聞，幾股力量正在醞釀十一月選舉結束過後的「後吳敦義時代」，準備投入黨主席補選，這位曾被喻為「民進黨最怕的對手」的「總教頭」，究竟能否如同去年競選時打出的「義起團結拚過半」，年底從此「義」軍突起，邁向二○二○大選坦途？還是在下一個「球季」來臨前，「球團」合約未滿，就被拔除撤換？昨天這支預告要打全壘打的「棒球隊」勝敗率，將決定這位「總教頭」的成王敗寇。