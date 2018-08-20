分裂選區無解 藍巨頭爆火花／馬促努力協調 吳酸難道要換將？

2018-08-20

〔記者施曉光、何玉華、林良昇／新北報導〕十一月直轄市、縣市長選舉，藍營仍有幾個選區面臨分裂，前國民黨主席馬英九、朱立倫昨出席全代會時呼籲黨中央再努力一點協調，馬並提及黨主席吳敦義要加油，至於是哪一部分加油？馬說，「他應該比我清楚」。吳敦義受訪時回應，「什麼叫做努力協調一點？還有什麼還要努力？難道要陣前換將？不可能的事情！」

國民黨在桃園市、新竹縣、嘉義市等縣市出現分裂情況，迄今無法化解，馬英九昨被問到是否擔心國民黨在三個縣市分裂，他說，國民黨沒有分裂的本錢，這種現象是損人不利己，他呼籲黨中央要再多努力協調，儘量避免分裂。馬並提及吳敦義要加油，至於是哪一部分加油？馬說，「他應該比我清楚」。

朱也籲黨中央再努力一點

朱立倫也呼籲，應在登記前做最後努力，呼籲同志團結，不要做任何分裂、違紀的考量，全黨團結目標就是協助吳敦義爭取勝選。

吳敦義則回應，「什麼叫做努力協調一點？還有什麼還要努力？難道要陣前換將？不可能的事情！」吳說，若黨已做了各種努力，「不能做到一百分，也只能奮戰」。他還說，「天下沒有那麼求全」、「我也想考一百分，可是要考一百分很難，還是有些遺憾。」

吳扯民進黨也鬧分裂

他並舉綠營也有部分選區分裂為例，強調民進黨有那麼大權力與資源，難道沒有紛爭？像前副總統呂秀蓮就憤而脫黨；嘉義縣長張花冠的副縣長也脫黨參選；前台南縣長脫黨參選台南市長。吳說，二十幾個直轄市、縣市難免會發生一些（分裂），連民進黨有那麼大的權威與資源，可以分配誰當部長、叫大家不要亂，都不能達到「零問題」，國民黨哪有什麼能力？「我們只能靠道義、情感與對黨的忠貞。」

稱已給林為洲最後生機

不過，吳敦義也以「這位先生」稱呼，向堅持脫黨參選新竹縣長的立委林為洲喊話，強調上週中常會沒有處理中央考紀會建請開除林為洲黨籍案，就是被他「特別留下來」，還說國民黨終究留給林「最後一線生機」，如果「這位先生」被開除，連明年的機會都沒有，如果他能配合黨的紀律，明年應該還有機會繼續做他現在做的工作目標。

但吳敦義也抱怨，「這位先生」雖過去經幾位重要夥伴勸阻，還有院長級的黨內人士勸談，但最後他還是又變了。