新聞分析》別懷疑，柯文哲來了

2018-08-16

記者陳杉榮

民進黨在台北市長選戰一局始終無法拉出氣勢，姚文智一再宣示「選輸就退出政壇」，似乎想展現背水一戰的決心，可是這麼說並不能感動選民。姚文智的競選總幹事民進黨秘書長洪耀福說，姚文智最後會像日本戰國時代的織田信長在桶狹間之戰一樣，擊潰大名今川義元。這麼的樂觀天真，真佩服他有勇氣說出來。

姚文智半路殺出，選情本來就很艱困，他面對的對手是「總統級」又曾是「自家人」的柯文哲，柯Ｐ雖未加入民進黨，但他是本土陣營培植出來的一號人物，不單純是「政治素人」。柯Ｐ有科學的頭腦，有快速的反應，既理性又傲慢，從他在「光榮城市」的柯語錄可以看出，他的意志堅定，目標明確，姚文智打出「選輸就退出政壇」，對柯Ｐ來說，根本不算「一決雌雄」，威脅不了柯，他怎麼會在乎。

台北是一個特殊的城市和首都，選民的結構很特別；民進黨進攻這麼多年，只有陳水扁在一九九四年國民黨黃大洲、趙少康分裂的情況下當選；連任時還是敗給馬英九。天龍國的選民都還記得，阿扁當年「快樂、希望」的樂觀進取，提升市民生活品質的訴求，在激戰中有些溫馨。之後謝長廷、李應元、蘇貞昌等人出擊，全部鎩羽而歸。何以故？他們都被當成選舉的過客，他們的對手馬英九、郝龍斌則都是國民黨的最鮮明的選手。

柯文哲四年前擊敗連勝文，馬英九執政無能，民進黨沒有戰將，是柯Ｐ勝出的兩大要素。如今馬英九的因素已然消失，換成蔡英文執政，民進黨依然沒有戰將，蔡英文還是最支持柯文哲的一個超級選民，民進黨秘書長兼任姚文智的競選總幹事，能專心打這場選戰嗎？還是看柯文哲和丁守中的消長，伺機而動？黨想操作，選民也不是笨蛋。

這種情勢發展下去，不只二○一八，二○二○「柯文哲來了」，不再是疑問句。柯Ｐ是近年台灣罕見的政治創業家，不管有沒有政績卻引領風潮，他開拓了「無色覺醒」新的政治市場，現有的國民兩黨並沒有比他更特出的人物。

二○一六年的二二七，柯文哲幾近瘋狂的從富貴角燈塔騎車到鵝鑾鼻燈塔，趕在二二八上午發表感言，「一日雙塔」看見他的意志力非比尋常。現在光講政治立場、政治口號和意識形態，打動不了選民了，民進黨清楚嗎？蔡英文從巴拉圭訪問歸來，得嚴肅面對這個課題！