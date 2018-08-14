染指台灣選舉 中國黑手變細膩

2018-08-14

〔記者楊淳卉、張文川／綜合報導〕行政院長賴清德指示嚴防中國外力介入台灣年底選舉。中國透過各種手段試圖干預我國選舉情勢，手段無孔不入，早年以飛彈軍演、喊話，近年逐漸進化，掐著經濟命脈，逼迫商人與藝人表態；還有運用網路資訊爆炸特性，透過假新聞造謠帶風向，可說無所不用其極。

檢方懷疑中華統一促進黨資金來自中共金援，日前展開搜索約談，統促黨總裁「白狼」張安樂宣稱自己在中國做生意，錢確實來自中國，但並非共產黨提供。然而民眾對於中國挹注黑幫，授意滋擾台灣治安或選情，仍充滿疑慮。

黨政人士昨指出，近期有知名社群網站推出購票闖關活動，遊戲內容包括台北市長柯文哲爆紅現象等；由於該活動宣傳還標示有某中資品牌贊助飲品，引發綠營內部熱烈討論。

網路活動 中資品牌贊助飲品

黨政人士也質疑，某社群網站近期推出Kuso民進黨台北市長參選人姚文智「憨智回頭」MV，該網站竭盡所能醜化民進黨和國民黨，背後是否有特定政治目的，也引發關注。中國過去介入台灣選舉，都是直接給錢，或命令台商要投給誰，但現階段手段比較細緻、迂迴，但各縣市狀況又有所不同。

「五毛黨」使用在地語彙帶風向

高雄地方人士指出，中國會在國民黨市長參選人韓國瑜臉書、或是特定媒體新聞網站留言，以幾個特定帳號發佈黑函或攻擊性文宣，抹黑民進黨市長參選人。經過追查，有些帳號就是中國的「五毛黨」在帶風向，甚至使用在地語彙，「這些都是有系統性、特定在做」，影響力不可小覷。

黨政人士指出，中國國台辦主任劉結一今年五月出席台企聯會員大會，要求台商對台獨的圖謀和行徑高度警覺、堅決反對，並以實際行動做到。雖然中國介入台灣選舉已非新聞，但劉結一公開輔選統派，意味中國對台灣選舉的介入越來越深。