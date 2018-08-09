救國團、黨產會達共識 動支經費須按季申請

2018-08-09

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會前天認定救國團為國民黨附隨組織，救國團資產五十六．一億元全數遭凍結。黨產會昨邀集救國團協商，儘管救國團表明一週內將向台北高等行政法院提出停止執行裁定，協商最後仍達成共識，救國團未來經費採「按季申請」模式，其營運經費須獲黨產會許可才能動支。

協商前嗆聲黨產會違憲，黨產會發言人施錦芳會後表示，考量善意第三人的權益，不管是救國團的學習、運動、活動等中心，只要經主管機關認定合法，黨產會都會盡力維持營運。

救國團秘書處處長鄭斐文等人昨天上午十時赴黨產會協商。施錦芳協商後提出三點說明表示，針對八月份營運許可經費項目，救國團要在下週一前報備。根據協商共識，八月八日至卅一日為止預計動支經費、今年度工作計畫及八月八日以後尚未執行預算等都要向黨產會申請許可核實動支，並於動支後報黨產會備查。

施錦芳表示，第二，救國團八月的營隊活動若需要經費，黨產會同意先行支用，並於八月底核備，確保營隊運作不會受到影響。第三，救國團近日提出九月至十二月的營運經費許可計畫，黨產會將於廿一日委員會進行審查，並要求救國團針對未來的經費採「按季申請」模式。

鄭斐文則抨擊黨產會的行政處分是政治追殺，盼下週向北高行提出停止執行行政處分。但未來會遵守每季申請的方式，以保障救國團相關人員權益。