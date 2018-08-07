台加外交推手 定居54年 劉力學 開心可擁身分證

2018-08-07

〔記者呂伊萱／台北報導〕來自加拿大的劉力學（Pierre Losiel），是全世界第一台中文電腦的催生者，更在加台之間牽線，促成加拿大在台設立辦事處；他在台灣居住五十四年，但至今無法取得台灣身分證，自嘲「到現在都是台灣的老外」。劉力學昨接受外交部贈勳，因外交獎章能佐證他對台灣的貢獻而相當開心，興奮地說「現在百分之百能拿到身分證了！」

獲外交部獎章

劉力學現年七十九歲，一九六四年來台，一九六六年進入台大物理系，是台大第一位外籍學生。之後在美國加州攻讀電腦工程研究所期間，曾為阿波羅十一號解決重大技術問題，使其順利升空。劉力學後來成為惠普電腦台灣及亞洲區負責人，催生全世界第一台中文電腦，也協助研發一○四查號台系統，五十二歲時從神通電腦副總職位退休。劉力學見到台灣經濟蓬勃發展影響到自然生態，決定投身環保工作。

除此之外，劉力學在台灣創立加僑協會，更帶著當時是外交部北美司加拿大科科長的蔣孝嚴一行人赴加，拜訪加拿大相關部會，促成加拿大駐台北貿易辦事處的設立，也是第一個在台灣設立的外國貿易組織。

劉力學對台灣貢獻卓著，但目前僅是居留台灣五十四年的「台灣資深住民」，因外籍人士需放棄本國籍或對台灣有特殊貢獻，才能取得身分證，他認為加拿大籍仍是他的權利，只好感嘆拿台灣身分證像是「白日夢」。

劉力學昨接受外交部頒贈「外交之友」獎章，致詞時興奮地說「這是份大禮物」，因為這能證明他對台灣有貢獻，激動地說「現在百分之百能拿到身分證了！」

劉力學的兒子劉志中受訪時也說，台灣身分證對爸爸非常重要，因為他、妹妹與媽媽都有台灣身分證，「爸爸覺得被孤立」。