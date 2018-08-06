金門縣長拋新三通 政院：非操之在我

2018-08-06

金廈完成通水儀式

〔記者吳正庭、陳鈺馥、呂伊萱／綜合報導〕金門自中國通水昨完成「最後一哩路」，金門縣長陳福海與數千民眾在田埔水庫旁的受水池，完成「兩岸通水見證儀式」，他也宣示，通水只是起步，將啟動通水、通電、通橋的「新三通」樞紐。

陳福海宣示將再啟動通電、通橋

對於陳福海拋出的「新三通」主張，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）受訪時表示，這不是我方說要就要，不完全操之在我國，需要審慎全盤評估考量後，才有可能進一步推進，在全盤考量時，會將金門人需求做為最優先考量。

陸委會：非地方自治事項

陸委會則表示，金門地方倡議通電、通橋議題甚久，但「非完全可操之在我」，且涉及兩岸協調溝通及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，「非地方自治事項」，仍然需要全盤衡量及審慎評估。

台中市主辦的東亞青運，在中國打壓下被迫停辦，陸委會一度希望暫緩通水典禮，金門縣政府決定將「典禮」改成「儀式」，仍於昨舉行。

通水儀式於金門與中國福建省泉州晉江市同步舉行。泉州場有金門縣議長洪麗萍、副議長謝東龍等多名議員，前縣長李沃士、前立委楊應雄等前往參加。金門場由陳福海主持，立委楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志及多位議員也到場。

陳福海說，這場儀式「歷盡艱辛、得之不易」，縣府是以辦喜事、感恩的心情舉辦通水儀式；能見證自中國引水計畫的「最後一哩路」，是許多兩岸人民共同努力的成果。

翁明志也澄清說，中央不反對自中國通水，而是台灣在國際外交上屢受中國打壓，陸委會認為此時氣氛不佳，建議縣府緩辦典禮，未料被誤解。

縣自來水廠表示，初期前三年，預計每天自中國引進一萬五千噸水，三年後增加為每天二萬噸；向中國購買每一度原水的單價為新台幣九．八六元。