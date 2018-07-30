學者：中國科技監控日益嚴重

2018-07-30

〔記者林良昇／台北報導〕加州大學柏克萊分校信息學院兼任教授、中國數字時代（China Digital Times）創辦人蕭強昨表示，網路發展有望讓「專制不再存在」，但科技發展也讓中國政府對網路言論的控制更加全面，用科技監控民眾情況會更嚴重，而且看不出來何時能夠改變。

蕭強長期觀察中國的網路空間、觀察審查者的行動與手段，他昨在台北以「中國網路言論政策的發展」為題舉行講座。蕭強指出，在中國架設互聯網一開始給中國開放的希望，新科技帶來的組織平台，可以讓「專制不再存在」。

不過，在中國專制政府下的審查、控制，國家互聯網信息辦公室等國家部門開始進行網路審查，製造黨國一體的國家認同，管制網路內容。

蕭強表示，在二○○九年中國網路的審查高峰，當局以低俗內容為名，刪除包含色情、滑稽的內容，包含政治類的也一同清理，網路上就出現「草泥馬」、「河蟹」等用語；不少創作者也透過創作歌曲等方式，對國家進行深刻批判，並在網路上流行，直到被刪除為止。

蕭強說，習近平掌權後，大舉整治網路空間，防火長城越蓋越高，對網路的控制在加強，如中共中央網路安全和信息化領導小組由習近平主導，並擔任小組長，就可顯現中共高層認知網路的威脅，感到越來越不安。