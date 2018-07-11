內定內政部長徐國勇╱身段柔軟 政策辯護力強

2018-07-11

記者李欣芳／特稿

能說善道的行政院發言人徐國勇將轉任內政部長，事實上，徐國勇始終是內閣改組的一顆活棋，從海洋委員會主委、法務部長到教育部長，他都曾是高層考量的人選，具法律專業背景的徐國勇，政策辯護能力強，又與閣揆賴清德互動密切，在民進黨內人緣極佳的他接掌內政部，有助於加強與民進黨各派系立委的溝通。

無論過去擔任台北市議員、立委，或者入閣擔任賴內閣「化妝師」，適應力極強的徐國勇總能迅速進入戰鬥位置，由於與賴揆默契佳，徐在這波內閣改組扮演救火隊的角色，有別於學者出身的內政部長葉俊榮，他與朝野立委的溝通身段更為柔軟。

小時候家裡賣滷肉飯，也曾擺攤打工，師專畢業的徐國勇當過老師，後來轉攻讀法律，並半工半讀取得法學博士學位，徐國勇早年是人人稱羨、收入頗豐的律師，卻因緣際會在其中興大學法律系同班同學、現任行政院秘書長卓榮泰引薦下，參選台北市議員，從此踏入政壇，先後擔任過立委、電視名嘴。

前年十月，徐國勇受時任閣揆林全延攬出任行政院發言人，當時林全即看中徐國勇口才犀利，論述能力強，徐國勇主持記者會，串場功力一流，尤其能將很複雜的政策在最短時間內清楚說明。

由於發言人的優異表現，賴揆去年九月上任後，留任徐國勇至今，徐在民進黨內人緣佳，各派系立委不少人都欠他的人情，不過，內政部業務繁雜，掌管戶政、役政，督導警政、營建等業務，接掌大部會如何拚出內政部的業務綜效，將是他的新挑戰。