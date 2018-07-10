日學者：美向中國示警「適可而止」

2018-07-10

〔記者呂伊萱、蘇永耀／綜合報導〕國防部上週主動公布美國兩艘神盾級驅逐艦經過台灣海峽。東京大學東洋文化研究所教授松田康博昨受訪表示，航行台海政治意涵明確，代表美國向中國的軍事擴張示警，是「要中國適可而止的開端」，否則美國隨時能夠升級應對情勢。

松田康博強調，「台海不是中國內海」，而是任何國家、任何種類船隻都能通過的公海，美國軍艦航行完全沒有法律問題，但是否公開、由誰宣布都有政治意涵。由台灣公布，顯示這是台美充分協調的結果，顯示雙方軍事信任度高，且充分展現美方保護台灣的態度。

至於美國此舉的信號為何？松田說，中國修憲廢除國家主席任期制是「最後一根稻草」，讓美方清楚感受到過去接觸中國的政策「已經失敗、而且是錯誤的」。如今，美方不論是政商學界，都認定中國是「有問題的國家」，美國也正式將中國定位為競爭對手。

松田指出，近年中國對台灣軍事壓力越來越大，且頻繞行西太平洋海空，「幾乎是定期航班了」；加上在南海填海造陸、部署飛彈等軍事擴張，美國只是表現「美軍也可以」。這次是個開端，告訴中國「適可而止」，否則美國隨時能夠升級應對情勢，且「清單上有許多事情可以做」，是以軍事力量進行的外交。

對日本來說，松田也認為此事具有正面效果，「台灣得到保護、日本更穩」。不過，松田並不擔憂美中會正面衝突，因中國經濟引擎烏雲密布，不可能對美國全面開戰。

美雙艦、航母 會師台灣東部海域

另外，美國兩艘神盾級驅逐艦上週六由南而北航經台灣海峽，國安人士昨透露，我方確實「提早」獲知美艦將至，並全程掌握，直到駛離後對外公布。這兩艘美艦「班福特號」、「馬斯廷號」前天在繞過台灣東北部海域，沿著台灣東部海域南下，也已經與北上的美國航母「雷根號」戰鬥群在台灣東部海域會合，反制中國軍事擴張意味濃厚。