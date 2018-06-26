大孝大樓變黨產 「唯黨獨標」事證曝光

2018-06-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今天將召開「大孝大樓追徵案」聽證會，現已查出國民黨「唯黨獨標」不當取得財產的事證。戒嚴時期在國民黨中央委員會強力運作下，北市府先限制投標資格為「政府機關」或「非營利社團」，不具投標資格的國民黨，再出錢透過「白手套」民眾服務總社，以四．三億元標到大孝大樓，讓國宅淪為黨產。

黨產會今開聽證會

「只有國民黨能買到！」黨產會表示，大孝大樓在一九八○年代興建過程中，北市府原已函詢各機關承購大孝大樓辦公空間意願，台北市警察局等單位都有表達意願，但最後卻決定整棟出售；民服社買下後「更名」登記移轉給國民黨，二○○二年以十三億元售予黨營事業光華公司，光華最後以十四．五億元售予財團。

黨產會從當年市府簽文發現，國民黨中委會希望整棟價購使用，北市府國宅處便排除海南同鄉會、公家機關等優先承購單位，推薦改買他處，在大孝大樓未取得使用執照情況下，決定辦理標售。

經調查，台北市政府原擬採依底價出售，但因須進行公開標售，北市府便「為黨量身訂作」投標資格，只限「依法有不動產權利主體資格的非營利社團或政府機關」才可參加投標。

黨產會指出，一九八五年標售時，當時台灣一般非營利社團的財力，根本無力負擔高達四．三億元的標售價款，可見此條件設定目的，在確保讓國民黨能買到。