我將派員登美艦 見習海上醫療

2018-06-24

人道救援互動 台美另類軍事交流

〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕美國參議院日前通過「二○一九年國防授權法案」，籲請美國國防部長支持美軍醫療船來台訪問，建構人道救援交流模式。軍方高層官員指出，基於「先易後難、由淺入深」原則，醫療人道救援互動可望成為台美交流的重要一步，我國軍方計畫於十一月先派出由海軍及醫療人員組成的小組，到美軍艦艇上實地見習美國海軍的海上醫療及救援機制。

能否仁慈號見習 「尊重美軍安排」

至於屆時會到哪艘艦艇上見習？會不會實地到美軍醫療船「仁慈號」登艦見習？官員說，尊重美軍的安排。

官員表示，去年在美國與北韓仍處於政治情勢對立、危險情勢升高時期，美軍曾派員來台，了解台灣的軍事醫療救援能量，還曾派員到我國海軍「磐石」、「武夷」等兩艘具有野戰醫院等級醫療配備的軍艦參觀，以備緊急時期由台灣提供醫療救援的支援。

美國參議院通過「二○一九年國防授權法案」，軍方高層官員認為，美國參議院以高票數通過此案，其中涉台人道救援條款，有數個重點值得注意。首先，如美方派遣醫療船來台，因醫療船非武器載台，敏感度較低，加上台灣及菲律賓等國家容易遭逢颱風、地震等天災，美軍在我國八八風災時，就曾派遣直升機跟船艦協助我方救援工作，因此，這項交流若成真，可說「合情合理」。

該官員也認為，醫療為我國強項，加上我國有充分的全民健保能量，如遭遇天災，需要跨國提供大量傷患援助時，我方也有容納能力。他也說，就我方立場，台美交流的原則為「先易後難、由淺入深」，醫療人道救援互動，可望成為台美交流的重要一步。

美軍大型醫療船「仁慈號」（USNS Mercy），日前也曾開赴日本東京進行靠泊訪問。仁慈號原為一艘油輪，滿載排水量達一萬四千餘噸，美軍則在一九八二年購入後改裝為醫療船使用，艦上擁有一千個床位以上的容量，並具有核磁共振、放射醫療、開刀房等完善設備。仁慈號在美軍服役至今，曾先後參與一九八七年南太平洋人道支援、一九九○年波灣戰爭醫療救援、二○○四年南亞地震海嘯及二○一三年海燕颱風對南亞國家的醫療援助等任務。

我國海軍艦艇具醫療救援能量的有「磐石」、「武夷」兩艘油彈補給艦，艦上具有野戰醫院等級的醫療能量。海巡署現正籌建的四千噸級新型海巡艦，也將配備野戰醫院等級醫療能量。