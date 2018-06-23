李登輝訪沖繩 將與安倍會面

2018-06-23

「人生中有很多巧合」兩人剛好都到沖繩

〔記者蘇芳禾、姚介修／綜合報導〕前總統李登輝夫婦接受那霸市日本台灣和平基金會邀請，昨天搭機抵達沖繩並參與多項活動，由於日本首相安倍晉三將在二十三日到沖繩參加沖繩戰役戰亡者追悼儀式，外界揣測兩人可能在相關儀式上再次會面。在那霸機場接機的駐日代表謝長廷表示，他不知道李登輝、安倍是否會面，「我們代表處沒有這樣的安排」。但媒體追問安倍和李登輝剛好人都在沖繩時，謝意有所指的說，「人生中有很多巧合」。

可能「碰巧」在飯店見面

九十五歲的李登輝應邀訪問沖繩，昨天搭乘長榮航空前往沖繩那霸。他與夫人曾文惠抵達沖繩那霸機場時，受到僑胞、日本李友會成員熱烈歡迎。謝長廷、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明前來接機。

相關人士指出，安倍出席活動地點跟李登輝的飯店僅有半小時不到的車程，有空檔時就可能會去李下榻的飯店，該飯店「碰巧」跟兩人上次在東京見面的飯店一樣，兩樓層中有許多不同的入口，只要管制人員出入，媒體很難拍到兩人是否見面，隱蔽性非常高，無怪乎見面傳言不斷。

對於兩人是否有巧遇的可能？李登輝辦公室主任王燕軍表示，目前沒有這樣的安排，他若知道有類似安排，一定會和外界報告。王也表示，李的身體精神都很好，感謝醫療團隊的照顧。

李登輝二十三日晚間將參加日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴。二十四日將參加一九四五年沖繩戰時台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式，並擬發表演說，晚間參加琉球台僑總會晚宴，二十五日中午返回台灣。

一九四五年沖繩戰役時，許多台灣人戰死，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有三十四名台灣人的名字。二○一六年建造「台灣之塔」時，設立的紀念碑上刻有李登輝所題的「為國作見證」。

李登輝上次訪問日本是二○一六年七月，應日本「全國青年市長會」之邀，赴日本沖繩縣石垣島進行演說，時隔約兩年。這次是他卸任總統後第九次訪問日本。

知情人士透露，李登輝在二○一五年七月訪問日本東京時，曾在東京一間飯店，透過飯店密道與安倍晉三會面，雖然雙方事後都不願正面證實，但確實有會面。