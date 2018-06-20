盤點上百家航空公司 外交部：多數維持對台稱謂

2018-06-20

〔記者呂伊萱、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕中國施壓外國航空公司矮化台灣，要求限期更改標示，不得將台灣列為國家。但此無理要求遭美國白宮斥為「胡言亂語」，包含美國三大航空公司在內的多家航空，在中國威逼之下，至今仍維持「台灣」稱謂。

美國航空、聯合航空與達美航空至今維持「台灣（Taiwan）」稱謂；香港國泰航空與香港航空，也未曾更動「台灣（Taiwan）」標示。大韓航空、印度航空與曾說要改名的澳航等，迄今也以「台灣（Taiwan）」稱呼台灣。另，越南航空與曾一度改為「中國台灣」的韓亞航及法國航空，則以「台北（Taipei）」稱呼我國。

外交部發言人李憲章昨提到，盤點上百家航空公司，「絕大多數還是維持適當的對我稱謂」，外交部也與華航、長榮等國籍航空保持聯繫，目前沒有反應更名施壓情形。

經查，迄昨包括荷航、英航、奧地利航空、瑞士航空、義大利航空、漢莎航空、泰航、馬航、阿聯酋、加航、土航等航空公司，則是以「中國台灣」不當稱呼我國，菲律賓航空與新加坡航空則是稱呼我為「中國台灣台北（Taipei Taiwan, China）」。

對此，中國駐美公使李克新於華府時間十九日表示，要在一個國家做生意就要遵守這個國家的法律，否則會面臨處分，很多國家的航空公司已經這麼做了，他也鼓勵美國航空公司這麼做。