中國施壓日企矮化台灣 日官方憂慮

2018-06-20

官房長官菅義偉批評中國做法不可取

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本兩大航空公司屈服於中國壓力，將部分官網上的「台灣」更改為「中國台灣」，日本政府發言人、官房長官菅義偉十九日在記者會中表示，政府當局以強制力要求民間企業的活動，基於特定政治立場採取措施的做法並不可取。菅義偉並表示，日本已透過外交管道多次向中方表達日方的憂慮。

中國官方以「將台灣列為獨立國家之嫌」的理由，在今年四月廿五日致函四十四家外國航空公司，限期於一個月內更改對台灣的稱呼，但至五月廿五日期限截止時，四十四家公司中有廿六家並未就範，中國隨後又宣布延長兩個月期限。

日航、全日空 又將台灣列中國之下

日本航空公司（ＪＡＬ）及全日本空輸公司（ＡＮＡ）原本也在廿六家未更名的航空公司之中，但六月中旬左右，有日本友台人士發現兩家公司悄悄在航線檢索地圖上動手腳，台灣後方加了括弧（中國），中港訂票官網上也更改對台灣的稱呼，將台灣列在中國之下。日本十個友台團體及台僑團體十七日串連發起抗議行動，並致函兩社社長表明「台灣不是中國的一部分」。我國外交部也於十八日公開向兩家航空公司抗議，此事也引起日本媒體的注意。

日媒記者在十九日的記者會中詢問日本官方對此事的態度。菅義偉表示，日本政府已知道此事，並持續關注相關狀況。他並表示，一般而言，政府當局對民間企業的活動施壓，要求基於特定政治立場採取措施，這種做法並不可取。基於此一觀點，日本政府已多次透過外交管道向中方表明日方的憂慮。菅義偉也重申，有關台灣的問題，期待由當事者之間透過直接對話和平解決，是日本一貫的立場。

日媒追問，美國政府於本月上旬已通知其國內航空公司不用理會中國的要求，日本政府是否會比照處理？菅義偉表示外交上的應對不便詳細說明，但外務省中國課長已透過外交管道向中國外交部相對單位表明日方的憂慮。至於美國政府與民間企業互動方式，日本不便置評，不過菅義偉也強調「會與美國緊密配合」。