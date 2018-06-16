無視禁令 轉送國有財產／ 裕台開捐63萬 給中華人權協會

2018-06-16

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕行政院黨產會二○一六年認定中央投資公司為國民黨附隨組織，並命全部股權移轉國有，但中投子公司裕台開發實業卻在今年一月捐贈六十三萬元給中華人權協會，無視不當黨產條例禁止處分財產的規定，任意將要收歸國有的財產轉送。

根據中華人權協會今年一月捐款名錄，裕台開發捐贈六十三萬元。

黨產會調查發現，裕台開發資本總額八‧九億元，公司代表人為中投董事長陳樹，主要經營住宅大樓開發及不動產租賃買賣業，名下擁有眾多土地。

黨產會指出，裕台開為中投公司轉投資成立的子公司，中投擁有百分之百股權，中投名下財產已被推定為不當黨產，凍結並禁止處分，裕台開將一大筆金錢捐給中華人權協會，中投事先未申請及報備，等於把要收歸國有財產拱手送人。

據了解，中華人權協會藍營色彩濃厚，常務理事成員有救國團主任葛永光、台南市長參選人高思博、前監委李復甸等人。巧合的是，今年一月廿三日曾主辦「轉型正義的憲法思維學術研討會」，強烈批判不當黨產條例違法違憲。

黨產會發言人施錦芳指出，中投和裕台開董事長皆為陳樹，中投及其百分之百控制的子公司，要處分財產捐錢之前，都沒有向黨產會申請許可，將直接請中投公司說明理由，不排除對其開罰。

對於黨產會的質疑，國民黨文傳會主委李明賢僅回應，黨產會就是民進黨的附隨組織，對其任何決定，國民黨一定會依法捍衛權益。