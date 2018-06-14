焦點評論》川普與習大

2018-06-14

記者鄒景雯／特稿

在當前高速變換的國際局勢下，有幾個題目一直受到各方不同觀點的討論，一個是美國一系列的友台作為，其持續性如何？也就是川普能信任嗎？再個就是中國在一連串懲罰行動後，一再指控台灣不要「挾洋自重」，是否台灣在兩強之間的周旋確實需要更多的平衡感？這些長期的爭辯，如果能少些感性，多些理性，其實答案愈來愈明白。

美國在台協會主席莫健，昨天也談到了類似的問題，他說：美國在台有重要利益，不會把台灣當籌碼。這個立場與即將離任的梅健華處長一致，他在駐台期間所表達的態度，總是台美關係將愈來愈堅實，不必因誰當總統而有所懷疑。與民主黨主政時期的氣氛比較，現在的美國政府官僚系統更加「戰略清晰」，是無庸置疑的。但是理智的台灣人當然知道：川普並不可信。

這個認知，恐怕會讓中國的若干人士驚訝，台灣不統，不就是靠美帝撐腰？這是一個再真實不過的事實，不要說川普不可信，這麼多年來，其他立基於美國利益的美國總統曾經出賣台灣，台灣人也早就見多了。威權時代不提，台灣進行民主化之後，至少就有一九九八年柯林頓總統在上海無預警地口出「三不」，讓台灣人「刻骨銘心」，何況川普這典型的生意人。

最近的川金會，馬上就有一例，金小胖不過是開出一個非核化的支票，川普居然宣布停止美韓聯合軍事演習，讓其在東亞的盟邦日本與南韓大為錯愕，不就是一個當下的明證，白宮為此進行緊急因應與修正，當然已經不是第一次。

台灣人腦袋這麼清楚，中國當局也不要得意，因為台灣人更了解習大大會要人命，在要命與被賣之間，正是台灣六十年來以小事大的智慧所在。聰明的台灣人很想告訴中國政府，「挾洋自重」這話說反了，最愛「告洋狀」，不是別人，而是中國。這是江澤民開展「大國外交」以來一向的公開政策，換句話說，是公然的抱美國人大腿。

江澤民認為，處理台灣問題的最短距離是通過華府。兩岸之間近在咫尺、就在對門，不能對話，居然要繞過太平洋去找美帝，更沒想到習近平是依循照舊，這種「中國夢」，不是很噴飯嗎？

台灣人是這樣看待川普與習大的，供北京中南海的能人參考。