林為洲盼下週常會 改回全民調

2018-06-09

國民黨竹縣長提名 吳︰不一定都用全民調

〔記者郭安家、鄭鴻達／台北報導〕國民黨新竹縣長人選因提名規則變更惹議，黨主席吳敦義暗諷爭取提名的立委林為洲具綠營背景，但前主席馬英九表態「挺制度」，部分青壯派立委昨質疑黨中央「因人設事」。吳敦義與馬英九昨在台北市婦工總會後援會同台，但全無互動。吳敦義受訪指「我知道他（指馬）講了哪些話」，但仍依照黨最高權力機構中常會決議處理，「我們國民黨能協調就協調，不一定都用全民調。」

不過，林為洲受訪時強調，既然之前中常會能臨時動議更改規則，希望下週中常會能再次決議回歸制度面，他不會放棄任何爭取提名的機會，希望黨中央考量觀感及誠信，回歸全民調制度。

馬辦︰原本制度最沒爭議

馬英九受訪時也表示，他的想法沒有改變，盼依制度走，精誠團結、邁向勝利。馬辦發言人徐巧芯補充，原本的制度最沒爭議，其他縣市都是協調不成後採全民調，非常順利。被問及馬吳是否不同調，徐回應，大家若依原本制度，就沒有同不同調問題。

一位北部區域立委認為，以背景為由「卡洲」有失大黨風範，黨中央若認為林在地方的問題會影響選情，初始就應建立個別選區提名或徵召原則，而非突然改變提名方式。另一名青壯派立委說，全民調機制是黨中央決議的，大家爭的就是一個制度，是在挺制度，不是在挺誰。

吳敦義稍早則說「我們國民黨能協調就協調，不一定都用全民調」，例如金門縣長提名，立委楊鎮浯、縣議員陳玉珍都有意願，協商後徵召楊鎮浯。吳說，仍會依五月卅日全體中常委一致通過，找出最受歡迎跟信任、最有機會勝選、最忠於國民黨及中華民國的參選人。