國民黨當包租公 最高可罰2500萬

2018-06-08

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕「政黨法」規定「政黨不得經營或投資營利事業」，內政部也強調，政黨不能當房東從事營利行為；但行政院黨產會發現，國民黨仍在當包租公，不僅出租嘉義市房產，台南市黨部外牆也租給房地產業者懸掛大型廣告，靠著出租黨產在賺錢。

國民黨發言人洪孟楷回應，國民黨行事都符合相關法令規範，不勞黨產會費心；退一萬步言，黨產會現在連國民黨現有黨產也擅自認定調查，恐才違反政黨法第八條「政黨應受公平之對待，不得為無正當理由之差別待遇」。

據了解，國民黨因積欠黨工退休金高達五‧九億元，台南市黨部、嘉義市黨部及嘉義市「林園帝國」大廈兩間出租公寓陸續被查封。

黨產會調查發現，台南市黨部二○一六年公告現值為七二九八萬餘元，目前三樓獨棟建物外牆上看板，出租給房地產業者高掛「三八八萬起國際酒店式公寓」廣告看板。

另外，位於嘉義公園正對面的「林園帝國」大廈兩間出租公寓，嘉義縣黨部在查封當天受訪曾提及，「尊重司法，兩間出租公寓過去是主委及書記長宿舍。」

內政部民政司強調，「政黨法」規定，政黨的經費及收入為黨費、依法收受的政治獻金、政黨補助金，「不能出租房產當房東！」

內政部民政司指出，政黨違反相關規定，可處五百萬元以上、二千五百萬元以下罰鍰；經限期停止經營或投資而不遵從者，並得按次處罰。

民政司也提及，「政黨法」施行前已依人民團體法備案的政黨，其組織、章程及相關事項與本法規定不符者，應於本法施行後兩年內，依本法規定補正；屆期未補正完成，得廢止其備案。