國民黨竹縣長提名棄全民調 青壯派轟黨中央

2018-06-07

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕國民黨上週三中常會撤銷新竹縣長提名採全民調的決議，引發爭議，國民黨立委陳學聖、蔣萬安、柯志恩昨天向黨中央喊話，強調應該尊重一開始的規則；柯志恩更批評，全民調是要解決複雜的問題，因問題複雜而廢除規則，邏輯完全錯誤。

國民黨發言人洪孟楷回應，決定方式是經由中常會決議通過，這是個民主的過程，盼各界都能尊重。

國民黨發言人︰中常會通過 應尊重

年底縣市長大選，全國廿二縣市中，國民黨除新竹縣之外，都已完成提名，新竹縣長提名原擬採全民調方式決定，但上週三中常委提案廢除決議，導致新竹縣變成國民黨唯一不按照原先提名規定的縣市。

對於新竹縣長提名的變局，經全民調出線、代表國民黨參選桃園市長的陳學聖表示，他就是從制度脫穎而出，代表國民黨角逐台中市長的立委盧秀燕，也是如此。

陳學聖認為，制度可以讓所有人閉嘴，能回到遊戲規則最好，就是遊戲規則不斷改變，才會造成今天的困局，若規矩一次到位，就不會有問題。

柯志恩則表示，當初用全民調，是要解決人事上的紛擾及複雜問題，結果現在卻因太複雜而廢除全民調，在邏輯上完全錯誤。蔣萬安表示，黨中央應該尊重一開始所制定的遊戲規則，最終還是希望國民黨可以穩住新竹縣。

不過，國民黨立院黨團書記長李彥秀表示，黨內民主機制沒有非要誰不可的問題，希望黨內同志都能理性面對，坐下來好好思考、討論，用機制決定由誰出線。

據了解，有意參選新竹縣長的立委林為洲曾任黨團書記長，和黨內青壯派立委關係不差，彼此還約好相互幫忙，黨內立委較「挺林」，讓黨中央芒刺在背，還會打電話給發言的立委關切，說明黨中央因地方選情複雜的考量。

林為洲昨受訪表示，感謝聲援他的立委；林認為，制度的建立對國民黨最重要，程序正義沒有折扣，呼籲黨中央回歸初選制度。

林為洲也聲明，他不會退黨參選，並會繼續在立院把立委工作做好，而在八月廿七日中選會登記前，全力繼續爭取國民黨提名。

洪孟楷指出，有關新竹縣長選舉提名作業，目前由黨副主席曾永權組成的中央提名小組，透過各種在地連結管道，尋找「最能勝選」的人選，目前並沒有任何預設立場，黨中央提名小組會全力進行協調。