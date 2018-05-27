許忠信︰參選南市長 不受勸退

2018-05-27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前台聯立委、成功大學教授許忠信，昨天宣布以無黨籍身分投入台南市長選舉，訴求台灣優先的理念，全力爭取鄉親的認同，並喊出「Let Tainan Great Again」的口號，要努力讓府城重返昔日榮耀。

二○一八台南市長之爭很熱鬧，現階段不僅有傳統的藍綠對決，無黨籍候選人更是競逐得厲害，繼前台南市警察局長陳子敬、建商林義豐之後，許忠信昨天也在永康宣布參選。陳子敬昨表示，越多人選越好；國民黨提名的高思博則說，許忠信是他相當敬重的對手，全力支持許參選到底。

許忠信在記者會表示，自己兩年前就已勤走基層，開始佈局，時間點比檯面上的人都早。許忠信強調，傾聽基層心聲後，鄉親對民進黨失望、對國民黨怨嘆，台南多達四、五成的中間選民，有信心爭取到這些人的支持。

針對民進黨選對會曾經找他討論一事，許忠信表示，是自己的財經法律專業獲得肯定，被認為足以擔任副市長，甚至進入內閣，助台灣拚經濟，從未談到退選，也沒有所謂的條件交換。

許忠信指出，他三年前就已離開台聯，既決定選市長，將堅持到底，整合本土台派，全力以赴，不會接受民進黨的勸退。

對於瓜分綠營選票的質疑，許忠信稱黃偉哲是「可敬的對手」，但他認為最大的敵人其實是自己；而未來除了國民黨、親民黨之外，只要秉持台灣優先理念者，都可以結盟。

原民進黨員吳杰、馬杰睿、蔡祐昌三人，也在記者會宣示，已退出民進黨，將以無黨籍身分參選市議員，與許忠信一同打拚。

許忠信今天在台北市也有正式參選的記者會，台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志、台灣社社長張葉森、凱達格蘭學校校長金恆煒、醫師陳永興、專欄作家王美琇等人將到場力挺。