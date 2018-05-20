選舉趨近 國共論壇可能無疾而終

2018-05-20

〔記者施曉光／台北報導〕對於今年「國共論壇」召開時間，國民黨從去年宣稱今年四月中國召開兩會後，到今年兩度改口四月下旬、五月中旬，如今面對外界詢問，發言系統一概以「沒有新進度」回應，一般研判無限期延宕的可能性濃厚，由於選舉趨近，除非改至選後十一月底或十二月召開，否則可能無疾而終。

去年十二月下旬吳敦義曾經告訴媒體，「國共論壇」會在今年三、四月中國兩會開完後舉辦。吳敦義前天出席公開活動時，對於媒體詢問「國共論壇」進度表示，「我現在還不知道」。至於是否遞件，他以連笑五聲「哈」回應；負責與中共聯繫的國民黨大陸事務部主任周繼祥，當天面對記者詢問，同樣避而不談。

由於這兩天傳出府方擬駁回曾永權的登陸申請，吳敦義昨日參加台北市黨部基層小組長授證活動時被媒體詢問，是否擔心自己也無法率團參加「國共論壇」？他回應，「這種推估，不能說是無的放矢」，但國民黨該做的手續，還是會依照「國家機密保護法」進行。

吳敦義並指出，據說總統府沒有同意曾永權的申請，因此他將考慮安排其他適當人選代表前往。

一般評估，由於已經進入五月下旬，六月上旬又有「海峽論壇」，以及習近平將訪問平壤，六月底前舉辦「國共論壇」的可能性不大，而隨時間愈來愈接近十一月選舉，避免成為選舉變數，「國共論壇」最佳時機已過，因此選前舉辦的可能性不大。