總統︰讓世世代代 認知到自由可貴

2018-05-18

出席白色恐怖綠島紀念園區揭牌

〔記者蘇永耀／台東報導〕總統蔡英文昨日出席國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區揭牌儀式。總統表示，推動國家人權博物館，是要讓世世代代的台灣人，都可以從不自由的歷史當中，認知到自由的可貴；從過去侵害人權的歷史當中，堅持人權的信念。

揭牌儀式包括受難者及家屬、蔡總統、總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、立委劉櫂豪、台東縣長黃健庭等人出席。

總統說，白色恐怖不是離我們很遠的歷史。在綠島，白色恐怖有具體的場景，在「新生訓導處」和「綠洲山莊」，可以看到威權政府如何剝奪人的自由。

總統表示，人權館將會成為名副其實的國家級人權基地，她有兩個期許。第一，期許人權館充分運用升格後的資源，強化人權教育的能量，除了面向社會大眾，也要協助不同政府機關，在政府內部推動人權教育。第二，期許人權館要拓展國際交流，用人權來做外交。

總統說，今年四月，已有在職的法官到綠島園區受訓，希望未來要擴大實施。她相信公務人員對於人權有更堅定的認識，才能確保現在，以及未來的政府，不會犯下同樣的錯誤。這也是轉型正義的一環。

人權館將助促轉會 研究加害體系

總統指出，許多國家都致力於保存不義遺址，像歐洲就有很多納粹集中營，成為人權教育的場所。台灣的人權館，就是亞洲第一個，以不義遺址做為主軸的人權博物館。

負責人權館的文化部長鄭麗君說，國家人權博物館成立後，會配合將成立的促進轉型正義委員會，逐步復原綠島園區與景美園區，重建被抹滅的歷史。

鄭麗君表示，目前已整理四十幾處不義遺址，與地方政府合作，建立人權教育網絡；在人權館下成立典藏研究與檔案中心，持續進行政治檔案整理及開放，並協助促轉會開啟加害體系研究，改變台灣過去只有受害者，卻沒有加害者的歷史敘事。

昨日揭牌活動有蔡瑞月文化基金會舞蹈表演，及由台東新興國小合唱團演唱。不過，因天氣酷熱，部分舞者裸足表演導致腳底紅腫起水泡，鄭麗君除探視外也向舞者致歉。