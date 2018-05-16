2018-05-16

記者鄒景雯／特稿

蔡總統就任兩週年將屆，坊間出現若干民調，大致多指總統的施政滿意度持續下滑，不滿意度逐漸上升，對其領導台灣沒信心的也高過有信心者；看到這些數據，民進黨隨即也發布了該黨所進行的民調，特別強調與前任馬英九相比，蔡英文的評價較優。朝野互為來回。

政治圈的老屁股都知道，每任總統的五二○週年，都是民調出爐的時節，既是鞭策主政者的依據，更作為政黨攻防的利器。因為，回溯二○○○年之後的幾位總統，就職日一向就是他們的聲望顛峰，過了三個蜜月期，而後即如溜滑梯般，在政海浮沉。或許可以讓這些從政者「慶幸」的是，不論距離民意的落差多大，到頭來，他們似乎都能幹滿八年，連任從來不是一個太困難的問題。

如果選總統，只是要停止失業，找份工作，這八年的飯票，加上卸任後的禮遇，還真的是份挺風光的差事；然而，台灣仍是個民主稚嫩的國家，這些年選出的總統，在卸任後，不是身陷囹圄，就是官司纏身，民怨一致加倍奉還，搞得總統這個職務的神聖性，愈來愈不被大眾看在眼裡。像台灣這樣的國家，這其實是一個潛在的危機。

台灣是個怎樣的國家？一個周邊有強大外敵的島國，歸納歷史上樣態類近的小國，他們賴以求生存、求發展，不被滅亡的要件，都需要一位形象鮮明的有力領導，這尤其反映在遇事果決上。因為實力懸殊，反應的時間壓縮，犯錯的空間有限，帶頭的人一定要指令快速、明確、神準，才能安定軍心，倘若推延決策，甚至看情勢行事，就沒在領導，甚至是被領導，個人或所屬政黨的民調不可能高，尚屬事小，國家士氣無法提振，則事情大矣。

最近，蔡總統接連上媒體受訪，當然與週年又至有關，當被問到民調不佳的問題，她解釋：這是改革路上會遇到的必然過程。公允一點看待，蔡總統推動例如年金改革等工作，這個目標與勇氣，執政八年的國民黨是沒有資格說三道四的；但是改革過程是否必然造成傷害，取決於改革的方法，改革得法，付出的代價可以極小化。簡單的說，就是效率，單位時間內完成的工作量若大，就可縮短過程，自然減少傷害，有助復元。因此，不只要做對的事，而且要有效率地做對的事。這才是民調背後所反映的民意期盼。

民選首長之所以效率不彰，通常是「求全」使然，企圖讓各方都滿意，說穿了，就是選票極大化的選舉思維。第一任就在想連任，必然謹小慎微，不易大刀闊斧，也慣於短線操作，做不到長線布局。因此明明有八年的大好時光，卻往往短兵相接、稍縱即逝，這是過去幾位總統的通病。

綜觀國民黨的光景，以及民進黨的倫理，蔡總統應該要增強自信，以八年為期，放手去做總體國力的擘劃，氣勢必然不同，如果每兩年就要按選舉時程，斷裂施政導向，肯定瞻前顧後，則人民除了徒呼負負，又能如何滿意呢？