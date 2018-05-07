星期專訪》嚴德發：建構自我防衛戰力 期待國防自主預算超越軍購

2018-05-07

記者涂鉅旻、黃維助、羅添斌／專訪

中國解放軍戰力日增，並威脅區域穩定，我方將以「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略因應。國防部長嚴德發接受本報專訪時表示，面對區域情勢變化，快速提升國軍戰力為首要課題，而我國推動「潛艦國造」等「國防自主」政策已有初步成果，尚無研製能量的軍備則藉軍購補足，我方正向美方爭取F-35戰機，美方也在評估。長期而言，仍盼「國防自主」預算超越軍購，建構自我防衛戰力。

另外，軍人年金改革方案正在立法院審議，嚴德發表示，為落實照顧役期短、離退早的中、少校軍官，政府將起支俸率與年增率調整為「五十五％加二％」，屬新制的退役軍士官，每月可比現制（四十％加二％）多領五千四百元至最高一萬九千餘元，雖部分退役上校、將官退俸會有些損失，但為了照顧基層，高階軍官多可接受此改革。

問：我國欲向美方採購F-35戰機與M1戰車，是否已納入評估與正式提案？

答：下一代戰機要合乎空軍作戰需求，須具備匿蹤、短場起降、視距外作戰能力，F-35戰機是非常好的機種，我們在爭取，並希望能獲得。至於有無正式提案，我方正和美方討論，但還沒有具體結論。美方也在評估，但可能考慮價格太貴或其他考量因素，不過都有在談。

我國新的戰略構想為「防衛固守、重層嚇阻」，從各國戰史可見，決定戰爭勝敗關鍵仍為地面作戰，所以地面嚇阻能量仍需建置，戰車即屬地面關鍵嚇阻戰力。外界質疑戰車是否會遭遇地形等問題，但國軍已有戰車作戰運用規劃，地形絕不會造成障礙，此案評估完成後，將向美方爭取，未來透過軍購和技術轉移與國防自主接軌。

中科院也在研製雷霆二○○○多管火箭、砲兵精準彈藥等軍備，皆屬「不對稱戰力」，除我國尚無法研製的軍備，採軍購方式補足，其他皆透過「國防自主」籌獲，並引進關鍵技術。

我爭取F-35戰機 美方評估中

問：除陸、空軍備，海軍主要下一代軍備為潛艦國造案，目前進展為何？

答：美國核發我國「潛艦國造」行銷許可，對我國有很大的幫助，也是很大的突破，有助我方進行整合工作。此政策獲得突破後，目前正進行「合約設計」，預計一○九年完成，進度皆正常。其他如沱江艦後續量產型、新一代飛彈巡防艦等建案，皆對「國防自主」有很大的幫助。

「國防自主」為國軍當前最重要政策，包括國艦國造、國機國造、資通能量建置，都很認真、努力地進行。目前「國防自主」和軍購的軍備預算與資源約各佔半數，未來希望前者預算投資可超過後者。「國防自主」推動目的，就是不過度依賴外援，建立自己的實力，尤其在最艱困時，如果都仰賴別人，是靠不住的。

「國防自主」另一個重要目的為帶動國內產業發展，總統也表示，國防產業將成為擴大內需的重要來源。例如，國防資源釋商在一○五年，實際釋商一○四七．八億餘元，一○六年實際釋商一○一六．四億餘元，都超越預期計畫目標。另外，我國「高教機國造」原型機將在一○八年九月出廠，一○九年六月首飛，目前進度都正常，也非常有信心。

問：總統曾提及，此次軍人年改對現役軍人而言，其享有的退俸會比現制優渥，可否量化說明？年改草案納入滾動式檢討條文，未來會在何種情境下檢討與修正？

答：我曾跟總統報告，年金改革攸關國防安全，軍人核心價值就是保國衛民、守護家園，士氣與軍心穩定非常重要，讓軍人感受政府的重視與照顧。中國航空母艦進行長航訓練時，我們有幾千雙眼睛在監控；救災時，官兵都第一時間進去、最後出來，且無怨無尤，官兵公而忘私的付出，應給予一些照顧。

軍人職業特性為「役期短、離退早、風險高」，國防部去年十一月提出的版本，起支俸率與年增率為「五十％加二．五％」，按年資採計，服役四十二年的上將俸率上限可到九十四％，經總統、副總統、年改會，執政黨立委這段時間的討論，照顧役期短、離退早的中、少校幹部更為重要，因此調整為「五十五％加二％」，屬新制的退役中、少校，每月可比現制多領五千四百元至一萬元，士官長最高則可多領一萬九千元。另九十％軍官俸率上限，雖對年資較長的上校、將官而言會有些損失，六名一級上將每月約減少四萬四千元，我為二級上將，每個月減少二萬元，但資深軍官可以接受，因為可照顧基層。這也是軍人可貴的地方，即是親愛精誠、照顧袍澤的情誼，也是國防部支持「五十五％加二％」版本的道理。

中少校年改 最高可多領一萬元

軍人年改採滾動式檢討，是因為未來環境可能面臨金融、景氣等因素改變，為了確保未來卅年基金穩定運作，必須建立退撫基金管理、投資及營運績效的監控機制，若要調整基金相關措施，均須透過立法院的法制程序修正，將可保障現、退役人員未來的領俸權益，並希望能夠往上調整。

問：在志願役招募部分，目前距今年目標數尚缺一萬七千餘人，預計何時達標？另透過哪一些措施使官兵長留久用？

答：外界對於募兵制招募相當關心，其實國軍缺的不是士兵，志願役士兵自一○三年起，每年都可達招募一萬五千人的目標，去年甚至還超過，招募成效沒有問題。募兵制的好處為「長留久用」，亦可培養中、高級專長，我要求志願役士兵四年須學會兩個以上的專長，例如，一個步兵除熟稔步、機槍射擊，也應具備火箭彈、迫砲射擊專長，才符合戰場現況，當同袍遭遇損傷時能夠馬上遞補。

尉級軍官缺額 有信心在今、明年補足

國軍目前缺乏基層尉級軍官，因此自去年起，國防部採取「士官轉軍官」、專業軍官班增期招募、志願役預官等措施，且大學儲備軍官訓練團（ＲＯＴＣ）招募成效很好，透過靈活、變通方式，招得質量兼具的軍官，目前已有一二八所大專院校完成簽約，委託辦理招生，我們有信心在今、明兩年補足尉級軍官缺額。

更重要的是，總統核定七項加給，讓官兵獲實質照顧，也是鼓舞士氣的作為，軍方亦正向行政院爭取士官督導長加給。另外，總統很重視官兵生活照顧，國軍將整修一五九處三軍老舊營舍，除可帶動國內需求、照顧官兵需求，也有利於國軍招募工作。

深化交流 美若邀訪 就走出去

問：國軍已完成「漢光卅四號」電腦兵推，六月將進行實兵實彈演訓，對於中國近年軍事崛起，更對我國多次文攻武嚇，我方如何因應？

答：面對中共近年來軍事崛起，我方透過國防自主，發展「以小搏大、以質勝量」的不對稱戰力。我接任部長時，總統特別交代，基於國家安全考量，首要任務就是因應區域情勢變化，快速提升國軍戰力。

國軍去年訂定「防衛固守、重層嚇阻」戰略，軍事構想為「濱海決勝、灘岸殲敵」，電腦兵棋推演就是很好且難得的驗證機會，今年除務實地針對當前敵情變化、區域情勢，驗證我國戰略構想，獲得正確參數與結論後，落實於裝備和訓練，支持整體戰略層層相扣，期能快速提升戰力。

至於漢光實兵實彈演訓，則具體驗證「濱海決勝、灘岸殲敵」手段，並轉換為有效的訓練方式。

問：美國總統川普已簽署「二○一八國防授權法案」，台美雙方有無進一步落實交流之處，甚至促成現役軍方高層互訪？而我國在區域安全扮演何種角色？

答：「台美國防產業論壇」及「美台國防工業會議」均屬非官方民間機構主辦，為台美雙方國防產業交流平台，研討有關雙邊國防產業合作議題；「台美國防產業論壇」五月份首度在台灣舉辦，國防部也由軍備副部長張冠群上將率相關聯參代表出席，期望藉台美產業合作，提升我國防自主能量。

至於下半年的「美台國防工業會議」屬半官方性質，也是廠商赴美第二階段的交流機會，對軍購、國防自主皆有幫助，軍方會把握相關契機，結合國內產業，運用這股能量。

我們對於美國通過「二○一八國防授權法案」及「台灣旅行法」表示歡迎，台美雙方軍事交流已很密切，我方亦在討論未來可參與項目，包括操演、人道救援，或參加相關訓練等，已推動的項目，日後都會繼續落實並尋求深化機會。

川普政府提出「印太戰略」，我方一再和美方強調，台灣應加入維護區域安全的角色。且自由、民主、開放、人權，皆是我國核心價值，不容周邊國家忽視。我們守住民主價值，「德不孤必有鄰」，會得到呼應和支持。

在人員交流方面，若美方邀請我，我當然願意赴美訪問，沒什麼好考慮或猶豫的，就走出去。只要有助於台灣實質戰力的提升，任何合作交流，我們都樂觀其成。