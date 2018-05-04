下轄7機關 環資部將成    天下第一部

2018-05-04

政府組改 政院通過43個組織法修正草案

〔記者李欣芳／台北報導〕政府組織改造修法延宕多時，行政院院會昨通過內政部、環境資源部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部及其所屬三級機關共四十三個組織法修正草案，環保署將升格為環境資源部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制為經濟及能源部、農委會升格為農業部；其中環資部下轄七個次級機關，被形容為「天下第一部」。

國家公園留在內政部

內政部與環保署有關國家公園管轄權爭論，經協調，確定留在內政部，營建署則將改制為國家公園署與國土管理署這兩個三級機關，仍隸屬於內政部。

組改案出爐，環資部包含中央氣象署、水資源保育署、森林及自然保育署、水土保持及地質礦產署、毒物及化學物質署、環境管理局、生物多樣性及森林保育研究所等七個三級機關，環資部將新增許多業務，例如交通部的中央氣象局移入環資部成為中央氣象署。

李應元︰不會是最大部

對於被形容為「天下第一部」，環保署長李應元說，環資部不會是最大部，人員與國防部、內政部、教育部相較，「都輸得很遠」，但面臨氣候變遷挑戰，成立環資部有其意義。

水利署業務一分為二

據悉，原本的組改方案，水利署規劃全併入環資部，但民進黨立委有意見，經行政部門溝通後達成共識，決定將水利署的業務一分為二，地下水、溫泉水等水資源保育業務移到環資部，水權調度、水利開發與整治業務，則續留經濟部改制後的經濟及能源部。

經濟部的中小企業處，將改制為中小及新創企業署；另外，加工出口區管理處與工業局裡的工業區部分，將整併為產業園區管理局。

隸屬農委會的林務局將轉移至環資部，改制為森林及自然保育署，林業試驗所則續留升格後的農業部。負責核電廠、核子設施及輻射作業場所安全監督的原能會，修法後將變成直屬行政院的核能安全委員會，屬於獨立三級機關，業務方面則無變動。

「行政院組織法」二○一○年修正通過，自二○一二年啟動組織改造，但組改並不順利，迄今仍有陸委會、內政部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部等六部會組改尚未完成修法，其中，陸委會組織法修正草案已完成委員會審議，政院將六部會組改法案列為立院本會期優先法案。