僅機槍射擊 中國解放軍「演很大」

2018-04-20

我方掌握情資 福建實彈軍演虛張聲勢 連火砲都沒發射

〔記者涂鉅旻、鍾麗華、鄭鴻達、特派記者蘇永耀／綜合報導〕中國解放軍十八日在福建泉州灣外海軍演，中國官媒央視報導共軍舉行「跨晝夜海上實彈射擊演練」，中媒環球時報更宣稱這次火砲實彈射擊，金門等地能清晰聽到槍砲聲不斷。但我方初步掌握情資顯示，除了官媒播送的演訓畫面，有歷史畫面之嫌，目前更僅有機槍射擊演練圖片，和火砲射擊規模相去甚遠，中國所謂「實彈軍演」的真實性，尚有諸多疑點。

蔡視訊會議 隔海掌握情況

中共此次軍演顯有「虛張聲勢」之嫌；相關官員也強調，福建操演規模有限，無需大驚小怪。正在史瓦濟蘭訪問的蔡英文總統，在當地時間十八日上午透過視訊會議，與在國內的國防部長嚴德發、國安局長彭勝竹等人討論，了解區域動態及國內情況。

中國十八日在福建省泉州灣外進行實彈射擊演訓，透過多家官方媒體大肆報導。我方情資指出，中國利用國台辦、中國駐美大使等發言，再透過中國鷹派官媒擴大渲染，目的在於蔡總統出訪時，打擊總統出訪效益，並擴大為對「台獨」的針對性大規模軍演，企圖擴大朝野對立，分化台灣社會團結。

中國官媒「環球網」十二日報導「福建海事局發布航行警報」後，中國其他官媒、中國國防部亦跟進發布訊息，但相關情資指出，央視的演訓報導畫面，已有眼尖軍事迷發現，此畫面為歷史畫面；另外，也未發現中國部隊異常調動或大規模演訓情形。

中媒報導演訓 疑播歷史畫面

我方情資也指出，中國除透過媒體擴大武嚇效應，更整合大數據及新媒體（文字圖片、視頻、動漫、虛擬實境等傳播平台），對台實施「輿論戰、心理戰、法律戰」，並以此作為未來反介入作戰參考，我方相關單位也將研擬反制機制因應。

此外，中國軍方前天及昨天皆派出以「轟六」轟炸機為主的軍機編隊，順時針繞行我東部外海。根據國防部和日本防衛省資訊顯示，中國兩架「轟六」轟炸機、一架「運八」電戰機及一架「圖—一五四」情報蒐集機昨下午自東海穿越宮古海峽後，循台灣東部外海飛行至西太平洋，隨後自巴士海峽返航。

陸委會副主委邱垂正強調，中共當局刻意操作對台施壓與騷擾，企圖挑起兩岸及區域緊張，台灣人民與政府不會接受，我們捍衛國家主權尊嚴的決心，也絕不會屈服於任何武力威脅或利誘。