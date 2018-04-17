中國炒作例行軍演 國安局長︰有針對性

2018-04-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國明日將在福建沿海舉行軍事演習，並對外稱是「台灣海峽實彈軍演」。國安局長彭勝竹昨天指出，該演習是例行性演習；國防部參謀本部作戰計畫參謀次長姜振中亦表示，國軍沒有提升戰備等級，時時謹慎因應，不用「隨他人起舞」。

立院外交及國防委員會昨原排定由國安局長提出業務報告，但因中國日前透過官媒宣布將實施「台灣海峽實彈軍演」，國民黨召委呂玉玲因此新增議程，邀請國安局及國防部提出專案報告。

對於中國媒體與中國國台辦主任劉結一接連指出舉行軍演是回應台獨、更是「捍衛祖國主權和領土完整的行動」，彭勝竹會前受訪表示，此事看起來「應是有針對性」，但就演習規模來看，我方評估為例行性演練。

民進黨立委王定宇與蔡適應質詢時問及該演習使用的石獅靶場細節，姜振中說，該靶場二○○七年就有了，該項演習則是年年都有，「除了二○一七年因中共軍改沒有實施外，其他每年都打。」

王定宇嗆說，台灣國軍也在金門、馬祖實測，「那我們是不是每天在台灣海峽實彈演習？乾脆說在地球軍演好了。」中國僅用十年以上的營級靶場實施的例行演習，就要威脅台灣國內思想自由言論，「難道我們就有人跟著騙？」

國防部︰不用隨之起舞

姜振中強調，國軍沒有因此提升戰備等級，以經常戰備謹慎因應，中共有進犯動態時當然會升級戰備，但也不用「隨他人起舞」。

國民黨立委馬文君與江啟臣質詢時說，雖演習是例行性，但中國一反常態公告周知炒作，加上劉結一又直言軍演是捍衛祖國完整的行動，一系列動作背後的目的才是關鍵點，國防部和國安局「似是粉飾太平」。

彭勝竹僅重複回答說「基本上我們知道它是例行性演習」，中共對於兩岸關係常常「有自己的解讀」。江啟臣不滿回應：「你們也是這樣向總統報告的？那國安局真的可以廢了。」