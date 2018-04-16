波頓訪台？我官員：沒邀請沒期待

2018-04-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）內湖新館將於六月完工，屆時將舉辦落成典禮，外傳美國政府新任國安顧問波頓將藉此機會訪台，恐再激怒中國。政府知情人士昨透露，美國正忙碌於「川金會」籌備與美中貿易戰，波頓友台、也與我政府高層保持聯絡，但台灣「不會為好友增添麻煩」，因此並沒有邀請其訪問，也「沒有不切實際的期待」。

由於美國總統川普才簽署「台灣旅行法」使其生效，英國《經濟學人》（Economist）五日在其亞洲政治專欄「菩提」（Banyan）以「台灣再度成為中美之間的衝突熱點」為題刊登文章，文中直言可能將有美國內閣官員參加ＡＩＴ落成典禮，而若波頓出席，將讓中國心生警戒。

政府知情人士表示，美國政府高層官員出席重大國際會議或活動，向來不會提前披露參與人士，而目前距離活動仍有兩個月的時間，美方不至於這麼早就決定或公布來台官員名單，相關文章是「毫無根據的臆測」。

知情人士指出，川普預定於五月底、六月初與北韓領導人金正恩舉行川金會，波頓必會參與談判前置作業，也一定會陪同與會。

知情人士說，波頓是台灣的友人，也與台灣政府高層保持聯絡，政府理解波頓恐難有餘裕來台訪問，而台灣做為好友，「只會避免為好友增添麻煩」，因此並沒有遞送來台訪問的邀請，對波頓是否訪台一事，「也沒有不切實際的期待」。