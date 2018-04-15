深澳電廠燃氣或燃煤 朱立倫、林右昌不同調

2018-04-15

〔記者賴筱桐、林欣漢、黃建豪／綜合報導〕深澳電廠興建爭議持續延燒，當地的瑞芳居民已有要求改為燃氣的聲音，藍、綠分別執政的新北市、基隆市也不同調。國民黨新北市長朱立倫昨天表示，為何非得使用高污染的燃煤？民眾想知道其他低污染的發電選項；但民進黨基隆市長林右昌表示，天然氣輸送必須拉陸路管線經過基隆市中山區、仁愛區和中正區，「這會害死基隆，基隆市民全都反對！」

朱：為何非得用高污染燃煤

林：天然氣管線會害死基隆

對於行政院政務委員張景森說，如果不蓋深澳電廠，台北、新北、基隆、宜蘭、桃園五個縣市，都必須承諾節電十％。對此，台北市長柯文哲昨表示，台灣的工商產業大多集中在台北，因此台北連要降一％都不容易。

柯文哲認為，深澳電廠蓋不蓋是專業問題，但政府有義務把資料拿出來，試著去說服人民，就算一般人聽不懂，菁英還是聽得懂，所以還是要用數據來說服大家。如深澳電廠不蓋，那整個台灣的供電網路OK還是不OK，這是要先解決的。

朱立倫則說，新北市過去幾年都是節電冠軍，各縣市的節電目標都是一％或二％，新北市會繼續做好節電，但能源供應是另一回事，為何非得使用高污染的燃煤電廠？市民不能接受犧牲健康來換取發電，其他的低污染發電選擇是什麼？民眾想知道真相。

對於環保署副署長詹順貴明天將到立院公布環差會議資料，朱立倫說，環保署應站在全民監督的角色，用最高標準保障全民健康及環境維護。

林右昌強調，深澳電廠在新北市瑞芳區，只要朱立倫「不要電廠」，就不會有燃氣或燃煤等爭議，也沒有環境影響評估的問題，朱立倫及國民黨基隆市長提名人謝立功應該想得遠一點，不要刻意操作成燃煤、燃氣之爭，燃氣對基隆市的傷害更大，「如果變成燃氣，基隆市民一定全都反對。」

林右昌說，台電應拿出科學數據和大家溝通，民眾也應理性討論，不要流於選舉鬥爭的工具和操作議題，否則對國家社會的發展都不好。

謝立功昨天則在基隆城隍廟前擺攤，邀請民眾連署反對設立深澳電廠，並向林右昌喊話，要求公開辯論深澳電廠是否興建的問題。謝說，他從未支持燃氣發電，他主張利用潮汐、洋流等綠能打造示範電廠，使用乾淨的能源。