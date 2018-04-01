荒謬假新聞 源頭多來自內容農場

2018-04-01

〔記者曾韋禎／台北報導〕「內容農場」究竟都在網路世界裡產製什麼假訊息？包括各種年金改革、扭曲政府政策的謠言，多由內容農場竄改，再經由無數的Line群組、臉書粉絲頁廣泛傳播，成為大家都相信、但政府卻百口莫辯的「新聞」。

著名的內容農場包括coco01、apple01、Bomb01、ptt01等，內容未必都是時事新聞，往往以生活趣聞來吸引閱讀者的注意，有時其中可能夾帶不實訊息，而被廣為引用、傳閱。往往在輾轉流傳的過程，已無法回頭找出原來的出處或作者。

在蔡英文政府推動年金改革期間，也是內容農場假新聞流竄最氾濫的時刻。「總統府國家年金改革委員會」網站還特地為此成立重要輿情回應專區，反擊假訊息。

吳晟被誣指月薪35萬

其中最為可笑的訊息包括，反年改社群曾於二○一六年八、九月間流傳一則來自中國論壇的奇文，指稱蔡英文擁有日本國籍，日名為「恰佳英子」，應比照李慶安辭立委之前例，宣告蔡英文當選無效。雖然內容荒謬無比，卻也廣為流傳。

之前在台北農產運銷公司休市爭議時，因北農總經理吳音寧的父親吳晟曾公開支持年改，反年改陣營就不斷流傳，蔡英文為酬謝吳晟支持年改，聘任其擔任有給職國策顧問，月薪三十五萬元。然而真相是，現在所有總統府資政、國策顧問均是無給職的榮譽頭銜。此則訊息的出處，也是所謂的內容農場。

甚至連國民黨主席吳敦義也曾引述內容農場的產品，表示他看過立法院民進黨團總召柯建銘叔叔的傳真，批判蔡英文上任後花一．二億元整修官邸、一年出訪南太平洋三次。柯建銘與民進黨多次出面反駁，他的叔叔都過世三十年，內容當然都是假的。

包括當年引發軒然大波的「滅香」謠言，則是國內某家網路媒體筆誤，雖事後及時更正，但已遭內容農場所採用，加上部分內容農場假造尚在內政部討論的「宗教團體法草案」已在立法院二讀之謠言，因此引發近百宮廟的反彈。

民進黨立委林俊憲指出，最近還有一個社群，專門把舊的政治笑話重新搭配蔡英文、賴清德、柯文哲等人的動畫，加上各種斷章取義的言論做成短片，藉以醜化、抹黑政府的一切施政。