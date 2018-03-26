軍情局忠烈堂 供奉共軍少將劉連昆靈位

2018-03-26

我方吸收最高層級共軍將領 台海飛彈危機後遭中國處決

〔記者羅添斌／台北報導〕位在國防部軍事情報局內的「戴雨農先生紀念館」經過為期兩年的整修工作，日前整修完成啟用，紀念館二樓為「忠烈堂」，供奉七十五座在國內、外殉職情報人員的靈位，收錄四九○三位先烈事蹟與革命先烈紀念冊；其中，由軍情局所吸收最高層級的共軍將領、台海飛彈危機事件後遭中國逮捕處死的劉連昆少將，靈位也首度曝光。

戴雨農紀念館重整啟用

在劉連昆案中同遭逮捕處死的共軍大校邵正宗，靈位就與劉連昆併排供奉；另外，二○○○年在派駐俄羅斯期間遭到殺害，不幸殉職的已故軍情局幹員馬美強，其靈位也供奉在忠烈堂內。

官員指出，劉連昆原任共軍總後勤部軍械部部長，官拜解放軍少將，因對中國政局不滿，被我國成功策反，並且先後提供千島湖事件、台海飛彈危機事件及鄧小平去世等重要情報，但不幸在一九九九年遭到逮捕，劉連昆及邵正宗都遭處死刑。

官員並表示，劉連昆以及邵正宗為我國提供重要情報而殉職，軍情局是以「烈士」名義，將其供奉在忠烈堂內。

蔡總統日前赴軍情局視導時說，若無優質情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用；中共從未放棄對台動武的準備，台灣整體情報作戰能量，有必要進一步提升。

另為落實轉型正義，還原歷史真相，軍情局已完成民國三十五年至四十四年期間，多達八萬多筆檔案的整理與清查，並將逐次把核可解密的檔案移由檔案局管理。

官員說，在這八萬多筆的檔案中，絕大部分是在軍情局的前身保密局時期執行的工作案，其中，又以保密局破獲共黨潛伏在台最大的組織「台灣省工作委員會」為大宗，紀念館中陳列一張多達一千多人的「省工委」組織及人員表。