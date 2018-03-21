反擊習近平》賴：九二共識若是鑰匙 在台灣找不到

2018-03-21

陸委會促中跳脫威嚇的思維窠臼 尊重兩岸現實

〔記者林良昇、鄭鴻達、呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平昨在人大會議閉幕談話，強調堅持一中原則與「九二共識」及反台獨，行政院長賴清德在立法院答詢時隔空回應指出，我方願意多創造機會增加兩岸彼此交流的彈性，但如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼「在台灣是找不到這把鑰匙的」。

陸委會也回擊表示，政府有維護國家主權尊嚴與民眾權益福祉的堅定信念，期許中國大陸領導人在進入全新執政階段的同時，能跳脫強勢威嚇的思維窠臼、尊重兩岸現實；唯有北京當局將心比心、換位思考，在過去歷史事實與基礎上求同存異，兩岸互動環境才有改善空間，也才可能觸及心靈契合。

立法院昨進行施政總質詢，親民黨立委陳怡潔質疑，行政院將中國宣稱的卅一項「惠台」措施改成「對台」措施，只是阿Ｑ精神，而在對方提出「準國民待遇」時，我方是提出「準犯人政策」的防堵，甚至心存「大陸崩潰論」的想像。

賴揆答詢表示，行政院提出的「四大方向、八大策略」，對於壯大台灣挽留人才有相當具體的作為，賴揆反問，連開放台灣的慈善團體去中國幫助解決經濟問題都叫「惠台」，這樣合理嗎？政府不褒也不貶，平實看之就是卅一項「對台」措施，而這些措施連細部具體做法都沒有公布。

賴揆強調，政院對策是務實因應，關於國安、人民權利，禁止的仍維持禁止，正常交流部分仍是正常交流，中國的陽謀是併吞台灣，也是國家政策，政府的目標是壯大台灣，台灣存在的價值也不會寄望在中國崩潰的基礎之上。

賴揆也反嗆陳怡潔：「不要把中國誇大成那個樣子，把台灣貶抑成如此」，政府已提出對策，可以檢討哪一項對策不夠或者有哪項好的政策政院要做，不必那麼怕中國，台灣是主權獨立的國家，有自己的條件與客觀的優勢，我們不用妄自菲薄。

賴揆在答覆國民黨立委孔文吉詢問時指出，行政院或陸委會認為兩岸應共存共榮，也願意多創造機會增加兩岸彼此交流的彈性，但如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙就是九二共識，那麼在台灣是找不到這把鑰匙的。

針對賴揆「台灣是主權獨立國家」的說法，中國國台辦發言人安峰山批，這種赤裸裸的「台獨」言論，是對兩岸關係的嚴重挑釁，必將自食惡果。陸委會回批，中國大陸怯於面對中華民國本來就是主權國家的現實、迴避對話，絕無法得到台灣人民的認同。

外交部嗆：其他國家勿說三道四

此外，外交部強調，政府多年來推動踏實外交，任何外交工作都是一個主權國家應當行使的正常行為，「其他國家不應該說三道四」。