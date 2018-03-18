太陽花4週年 王金平籲審兩岸監督條例

2018-03-18

〔記者曾韋禎、蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕三一八太陽花學運滿四週年，前立法院長王金平昨表示，執政黨應儘速審議「兩岸協議監督條例草案」，並期待立法院能設立兩岸事務因應對策小組。行政院回應表示，尊重立法院對法案審議的進度。

柯建銘：兩岸環境變遷 已無立法急迫性

王金平昨受邀出席洪鈞培文教基金會講座，他認為，蔡政府不承認九二共識後，兩岸已非現狀，以往頻繁的交流與協議都不復見。他呼應三一八學運退場「先立法再審查」的訴求，表示目前已有六個不同的「兩岸協議監督條例草案」版本，這是民進黨當年的主張，不應再拖延下去。

就中國的對台三十一項措施，王金平表示其內容涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等多領域，讓台資企業和個人與中國享有同等待遇，且無須經手台灣政府，恐讓民進黨政府疲於奔命，並製造台灣內部矛盾。

黃國昌質疑民進黨承諾跳票

太陽花運動的領導人物、時代力量立委黃國昌指出，三一八之後，國民黨下台，讓進步力量在國會過半，對台灣長遠發展來說是好事，但民進黨是否有履行包括進行憲改和制定兩岸協議監督條例等許下的承諾呢？參與學運的陳為廷也說，中國國家主席習近平稱帝後，勢必會逼台灣進行談判，應把握目前相對和緩的時間，儘快制定監督條例，讓政府未來談判有民意後盾。

民進黨團總召柯建銘則認為，「先立法再審查」是當年讓學運退場的下台階。然而，各黨團現對此各有堅持，時力想推動兩國論，國民黨團盼能藉此逼迫蔡政府，況且兩岸目前並無官方互動，立法的初衷已然喪失、兩岸環境大不相同，已無立法的急迫性。大家應冷靜、理性面對兩岸局勢的改變。

政院稱尊重立院審議進度

行政院發言人徐國勇表示，政院尊重立法院對法案審議的進度。陸委會副主委邱垂正也說，相關版本草案一直被列為優先法案；陸委會尊重立法院的審議結果，並全力配合。

對於立委相關提案，立法院內政委員會曾於去年三月兩度審查，但因親民黨團反對兩國論立場，時力黨團認為應與外交及國防委員會聯席，國民黨團要求民進黨團簽署不杯葛承諾，因而陷入僵局，停擺至今。