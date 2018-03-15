涉密人員退離職 境管可達6年

2018-03-15

國家機密保護法修正案 初審通過 向中國洩密可判10年

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法法制委員會昨初審通過「國家機密保護法部分條文修正草案」，涉密人員退離職後，出境管制期限僅能延長、不得縮短，管制時間最長可達六年；初審條文也將中港澳等地區列入國家機密保護法規範範疇內，未來若向中國等國洩漏、交付國家機密，可處三年以上、十年以下有期徒刑。

中港澳 列入規範範疇

列席司委會的法務部長邱太三受訪表示，過去因刑法不認為中國是外國，共諜案只能適用國安法刑度，引發很大爭議；此次修法，將中港澳、境外敵對勢力列入國家機密保護法範圍，讓整體國家機密維護更加完整，未來也不會發生對我國有威脅的國家或地區、組織，卻僅能適用刑度較輕的國安法規定的情況。

過去屢次發生即將卸任的涉密官員，在卸任前自行核准縮短管制年限，引發國安疑慮。民進黨團總召柯建銘昨質詢時就點名，前總統府秘書長曾永權卸任前就自行縮短管制年限，將原先三年的規範，直接縮短成六個月。

現行國家機密保護法第廿六條原規定，國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員，退離職或移交國家機密未滿三年，出境需經原服務機關核准，時限得視情況縮短或延長。初審通過條文，除將原先的「縮短」刪除外，也增加延長期限，除有國家機密保護法第十二條第一項「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密，應永久保密」部分外，不得超過三年，並以一次為限；等於管制年限總計最多不得超過六年。

洩漏絕對機密者 加重其刑

現行條文規定，針對涉密人員洩漏或交付依國家機密保護法核定的國家機密者，處一年以上七年以下有期徒刑。初審通過條文新增規定，洩漏或交付國家機密給與外國、中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人者，處三年以上、十年以下有期徒刑，預備或陰謀犯處兩年以下有期徒刑，所洩漏或交付屬絕對機密者，加重其刑至二分之一。

現行國家機密保護法第卅四條規定，刺探或收集經依國家機密保護法核定的國家機密者，處五年以下有期徒刑。初審條文增訂，刺探或收集國家機密給與外國、中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人者，處一年以上、七年以下有期徒刑，刺探或收集屬絕對機密者，加重其刑至二分之一。

邱太三表示，因刺探、收集情報的共諜案仍持續發生中，盼此法在本會期能完成三讀、盡快通過，才能產生嚇阻作用，全面保護國家安全。