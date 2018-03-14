太陽花佔領立院 二審再判無罪

2018-03-14

高院認定 不滿服貿表決議事瑕疵 黃國昌等22人受言論自由保障

〔記者楊國文／台北報導〕立委黃國昌等二十二人在太陽花學運中涉佔領立法院，被檢方以煽惑他人犯罪等罪起訴，一審認定眾人行為屬「公民不服從」，可阻卻違法，全判無罪；案經檢方上訴，高等法院認定此案源於立法院逕將服貿協議送交表決的議事瑕疵，黃等人才會佔領立院表達訴求，考量其言論與公共事務有重大關聯，應受言論自由保障，且無主觀犯意，昨天二審仍判無罪。

據悉，檢方共起訴煽惑他人犯罪、妨害公務、違反集遊法、侮辱公署四罪，全是本刑三年以下、二審即定讞之罪，因此黃國昌等人昨已確定無罪脫身。至於前台大教授蔡丁貴等人另涉的聚眾妨害公務罪，雖屬三審定讞，但因一、二審均判無罪，除有「適用法令牴觸憲法」等特殊狀況外，檢方依「速審法」不得上訴，幾乎也等同無罪確定。

高院判決指出，黃國昌等人是因服貿協議未經正當議事程序，才選擇與立委議事最相關、對社會大眾日常生活影響最小的佔領立法院行動，並非製造暴力、刻意妨害秩序；另根據大法官會議第四四五號解釋，無「明顯而立即危險」者不具實質違法性，也應給予言論自由保障，不應以刑罰手段制裁。

法官在判決書中更罕見說出重話，直指本案肇因於立委粗糙的議事程序，「民意如流水」、「水可載舟，亦能覆舟」，掌權者理應接受人民嚴厲的批評。

高院雖維持無罪判決，但不同的是，一審是以「抵抗權、公民不服從運動」等理由判決無罪，高院則認定檢方只針對「言論」部份起訴，也就是檢察官只是針對煽惑他人犯罪、違反集遊法、侮辱公署和妨害公務等部份起訴，因此未就佔領立院行為是否構成犯罪作實質認定。

黃國昌等人被控於二○一四年三月十八日起，發動反黑箱服貿民眾佔領立法院議場長達二十四天，事後與帶領另一批群眾翻牆闖入立院的蔡丁貴等共二十二人，一併遭北檢起訴。

台北地院一審判決，黃等人佔領立院是為了避免服貿協議草率通過，其利益大於損害，符合「公民不服從」要件，據此判決所有被告無罪。

黃國昌庭訊時痛批，是前立委張慶忠在委員會強行通過黑箱服貿協議，引發憲政危機，才會有太陽花學運。

林飛帆則曾表示，一審判太陽花學運無罪已讓國際高度肯定，很遺憾檢方還是上訴，期許二審判決讓台灣成為典範。