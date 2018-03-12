四方安全對話》台灣受邀 因「資訊不能孤立」

2018-03-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國智庫國策研究院首次受邀參與「四方安全對話」（Quad）的延伸架構Quad-Plus對話會議，與會的國策研究院執行長郭育仁說，Quad重啟有其特殊背景原因，多是由於中國在區域中展現的野心，而在亞太地區形成新概念、新戰略的過程中，台灣能受邀出席相當重要，因「資訊不能孤立」。

郭育仁強調，由於各國對於了解中國的需求更甚以往，此次代表團前去受到各界高度歡迎。

郭育仁指出，Quad架構之下有元首峰會、外交國防二加二峰會與事務官員會議，由於我國並非Quad成員，無從參與這些會議。但Quad-Plus屬於智庫間的交流，且Plus沒有特別指涉台灣，是我方能努力做的方向，不僅讓各國知道台灣有協助對話的能量，更重要的是「資訊不能孤立」。

此次與會是由美國與日本智庫主動邀請，在三月四至六日於東京召開的會議中，我方代表團參與過程順利。由於會議召開時正值南北韓對話進度突飛猛進之際，郭育仁分享說，除了原先會議的主軸「海事安全合作」以外，會中各方也談及朝鮮半島局勢，當中國試圖操作北韓議題，分化美日韓聯盟，韓國應不應該納入Quad也成為會中討論熱點之一。

Quad自去年重啟，郭育仁說，過往由於未能凝聚共識，遲遲無法推進，而由於中國在區域中展現野心，包括機艦航行、中印邊界問題與突破第二島鏈的嘗試等等，都使印度與澳洲等國在安全議題上對中國更為警惕。

郭育仁說，會中除了軍事合作，四國也都關注中國國內變化，包括內部人事、國情發展與權力消長等議題，因各國對於了解中國的需求更甚以往，而台灣相對了解中國，能提供觀點，「重要性因此變很高」。

前日本駐華大使館防衛官小原凡司日前來台時曾提及，台灣與日本較難進行政府間或軍事間的合作，但私部門又無法觸及機敏資訊，而智庫可扮演政府與學界、或國家間的橋梁，若能善用這種機制，日本和台灣能共享更多應處中共軍事威脅的情報。