習近平：完全贊同修憲 充分發揚民主

2018-03-08

國家主席改無任期 稱草案形成體現黨意民意

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國推動修改憲法，取消國家主席任期限制，外界強烈質疑此舉係為習近平連任鋪路。習近平昨首度針對修憲案公開表態，表達「完全贊同憲法修正案草案」，認為修憲草案在形成過程中「充分發揚了民主」，「體現了黨和人民的共同意志」。

根據中國中央電視台新聞聯播報導，習近平昨天上午出席全國人大廣東省代表團審議會議，並在最後「重要講話」中，針對修憲案做出前述表示。這也是習近平在修憲內容公開後首度表態，但他未提及任何關於國家主席任期的字眼。

習近平說，他完全贊同憲法修正案草案；對中國現行憲法做部分修改，是「黨中央從新時代堅持和發展中國特色社會主義全局和戰略高度作出的重大決策，也是推進全面依法治國、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措」。習近平聲稱，憲法修正案草案在形成過程中「充分發揚了民主，集中了各方面智慧，體現了黨和人民的共同意志」。

外媒採訪 人大代表一面倒贊同

儘管西方國家、異議人士批評中共推動修憲的動機與目的，但英國廣播公司（ＢＢＣ）記者針對修憲議題，在北京人民大會堂和天安門廣場隨機採訪人大代表和民眾的看法，卻獲得幾乎一面倒的意見。來自湖南的人大代表王懷軍表示，「修憲這個問題，符合人民的心願，符合新時代的要求，我們作為人民群眾，非常贊成，非常擁護，因為符合我們的國情。」

其他民眾也說：「為了我們國家的長治久安，這是好的。」還有人說，「這是好主意，體現國家的民主。」「對中國的發展非常好，我們始終堅持一個政策走。」「我們是非常具有中國特色的民主，是大家選出來的。」

網友反對 只能翻牆外國網站留言

另據「美國之音（ＶＯＡ）」報導，許多中國網友雖然持反對態度，但無法在國內表達，只好「翻牆」到國外網站留言反對。有網友說，「包子之前以『野心家』之罪名拿下了無數的共匪大小官員。這一回，包子真得『露憲』了。」「一％表面服，九十九％不服，某人要這個皇帝名份幹什麼？太貪心了！」