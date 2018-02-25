星期專論》以長遠眼光看待美台關係

2018-02-25

◎何瑞恩（Ryan Hass）

美國總統川普去年十一月造訪中國前夕，台灣有些人擔心，美國會為了在北韓問題上與中國達成「大交易」（grand bargain）而犧牲台灣的利益。所幸，這些憂慮並未成真。然而，由於川普總統以非傳統手法處理外交事務，而且他在二○一六年十二月接聽台灣總統蔡英文祝賀他當選的電話後，對台灣議題的立場偶爾會前後矛盾，這類美國可能犧牲台灣的疑慮很難完全摒除。

美台表明共享目標時機到了

對華府與台北的資深官員來說，基於對川普是否堅定支持台灣，以及北京當局不斷加強施壓台灣的焦慮，此刻正是雙方致力於確認並表明美台關係共享一個積極目標的適當時機，亦即一套能夠穩固並指引雙方關係發展的原則與優先順序。而美國在台協會新館即將揭幕，或許即可做為美台雙方闡明這類共同願景的平台。

首先，簡短回顧最近的幾個事件：

在去年十一月的「超國是訪問」後，川普政府驟然改變對中國的態度。從白宮的「國家安全戰略」開始，一直到國防部與美國貿易代表署的報告，川普政府將中國定位為戰略競爭對手，誓言將採取更強硬的手段來反制中國的問題行為。做為這類行動的一環，川普表明，他打算採取激烈的片面貿易行動，迫使中國改變其國家主義經濟模式（statist economic model），創造更公平與均衡的雙邊貿易關係。

約莫同一時間，美國國會的友台議員推動提升美台關係的立法，包括支持美國軍艦例行性停靠台灣港口，以及鼓勵美台所有層級官員互訪等。這些措施大抵僅具象徵意義，授權並鼓勵總統去做他本來就有權去做的事。

與華府並肩面對當前挑戰

另一方面，如何最妥適地因應北韓核武與飛彈計畫的辯論，仍持續主導華府政壇，包括美國是否應對北韓發動先發制人或預防性軍事攻擊的熱烈議論。由於平壤當局堅持研發核武與彈道飛彈，川普警告，和平解決北韓問題的「時間即將耗罄」。

在美國忙於應對朝鮮半島軍事衝突的真實風險，以及美中貿易摩擦加劇之際，目前並非台灣推動具有象徵性的倡議，以重塑美台關係的好時機。任何相關的遊說行動，都可能被解讀為台灣對華府面臨的重大壓力置若罔聞。

台灣現在應將焦點放在展現與美國步伐一致，與華府並肩面對當前最迫切的挑戰：解除北韓核武威脅，以及促進更公平與均衡的貿易。此舉將可實質強化美台關係，進而擴大美國對台灣積極強化經濟競爭力的支持。

台灣應積極展現助力角色

事實上，台灣已採取令人激賞的行動，切斷與北韓的貿易與金融關係。可以考慮進一步凸顯台灣商船船隊與金融部門遵守所有聯合國相關制裁的努力，以及阻止北韓違反制裁的成功事例。台灣也可以提供技術性支援與訓練，協助其外交友邦落實聯合國對北韓的制裁。

貿易方面，台灣同樣可以主動出擊，展現其做為助力、而非阻力的角色。可行的作法包括：宣布支持技術轉移不應做為市場准入條件的原則、設法凸顯台灣已將保護智慧財產列為優先要務，以及主動為外商公司改善市場准入條件，做為推動與美國展開投資協議談判的一環。

合作要可長可久須互利互惠

在更廣泛的層面，合作若要可長可久，就必須互利互惠。秉持這項原則，雙方才可能攜手界定出合作的最大成效。例如，雙方可以將（一）可促進美台共同利益（二）對美台關係的實質（而非空洞的象徵）價值有利，以及（三）不要在主權議題的歧異上作文章等相關倡議，列為優先要務。在貿易、投資、教育、能源、安全與科技等領域，都可能有許多符合這些條件的計畫。

這類努力能讓美台關係創造活力，進而導向蔡英文總統的施政優先：培育一個繁榮、朝氣蓬勃、富有創新精神的經濟與社會。長遠來看，以強化台灣吸引力與競爭力為核心的美台合作，將可產生源源不絕的可觀紅利。美台雙方應該將注意力定焦於此。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所研究員；國際新聞中心張沛元譯）